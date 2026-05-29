ЕК каза кога пуска милиони към България

Създаването на Комисията за противодействие на корупцията и реорганизацията на прокуратура в България ще доведат до отблокирането на 370 милиона евро, задържани от Европейската комисия. Първо обаче и двете реформи трябва да бъдат изцяло приложени. Това отговори говорител на Комисията на запитване на БНР.

Вчера в Брюксел премиерът Румен Радев заяви, че Комисията е отблокирала първия транш от плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Той обаче не назова конкретна сума.

България е отбелязала сериозен напредък в антикорупционните реформи. Създаването на Комисията за противодействие на корупцията е ключ към ефективната борба с корупцията по високите етажи. Най-важното е тази комисия да работи по независим начин. От Еврокомисията припомнят, че законодателният процес по тази реформа все още продължава.

Реорганизацията на Главната прокуратура цели засилване на нейната позиция за успешни антикорупционни разследвания, подчертават от Комисията.

