Защо Мелони не намери време за Санчес в Рим

На 26 и на 27 май испанският премиер Педро Санчес беше на двудневна визита в Рим и във Ватикана, съобщават италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи Ком 24“, както и испански медии, сред които ЕФЕ, „Паис“ и „Мундо“.

Във втория ден от визитата социалистът Санчес беше приет от папа Франциск. Испанският лидер проведе срещи и с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин и с Ричард Галахър, секретар във Ватикана за връзките с държавите и международните организации. Ето пълния текст на статията на Габриела Големанска в БТА.

На тези срещи е била дискутирана предстоящата визита на папата в Испания от 6 до 12 юни. Били са обсъдени и двустранните връзки, както и диалогът между Испанската католическа църква и Ватикана. Били са дискутирани и теми от международния дневен ред, сред които въздействието на конфликтите по света, миграцията, значимостта на мултилатерализма и спазването на международното право, както и неотложната ангажираност в подкрепа за мира, се казва в прессъобщение на Светия престол, цитирано от италиански и испански медии.

Санчес и папа Лъв Четиринадесети си размениха и подаръци. Санчес подари на папата фигура на испански кон, подчертаваща дългогодишната връзката на испанските коне и Ватикана. Папата подари на Санчес екземпляр от първата си енциклика „Великолепно човечество“ и метоп – архитектурен елемент от дорийския архитектурен стил, който представлява стълб, издигащ се над руини и който е „алегория на надеждата, а също и на задължението, което всички имаме, да градим мир“, е обяснил папата на Санчес, предаде АНСА.

В първия ден от визитата на Санчес в Рим той посети централата на Организацията на ООН по земеделие и прехрана (ФАО).

Но по време на визитата на испанския лидер в Италия така и не се състоя среща между него и италианската му колежка Джорджа Мелони, отбелязва италианското издание „Тудей.ит“. От канцеларията на двамата премиери казаха, че причина за това било разминаване между графиците им, претрупани с ангажименти. Но според анализатори това обяснение отразява разногласията между двамата лидери по много въпроси. Още повече, че в натоварения си график на визита си в Рим Санчес беше предвидил среща с Ели Шлайн, лидерката на италианската опозиционна Демократическа партия, отбелязва „Република“. По време на тази среща Санчес и Шлайн са постигнали съгласие, че на парламентарните избори в респективните им страни догодина техните две партии имат общо предизвикателство да се противопоставят силно на десницата, която в Италия сега е управляваща сила, а в Испания е опозиция, която все по-силно надига глас срещу управлението на социалистите на Санчес.

В последните два месеца не за първи път Мелони не се срещна с гостуващ в Рим чуждестранен лидер. През април в Рим и Ватикана беше френският президент Еманюел Макрон. Но среща между него и Мелони не се състоя. Тогава обаче като аргумент беше изтъкнато, че двамата лидери планират среща на високо равнище през юни във френския град Тулуза и е било излишно да се виждат преди това в Рим.

Със Санчес нещата са по-различни. Той е посещавал Рим преди това само един път, през пролетта на 2023 г., припомня "Тудей.ит". След тази визита Санчес отиде в Рим през лятото на 2025 г. за участие в международната конференция за възстановяване на Украйна. Извън тези две негови посещения в италианската столица той и Мелони са разменяли по няколко думи единствено в кулоарите на срещите на върха на ЕС, на Европейската политическа общност и на групата МЕД9. Всичко това илюстрира не особено топлите отношения между двамата лидери.

А причините за подобни отношения са много. През годините на власт в Италия Мелони е защитавала тезата, че един лидер трябва да говори с всички, независимо от политическите си пристрастия. Тя приложи на практика това свое виждане и установи приятелски отношения освен с лидери от десницата и с лидери от левицата, като например премиерката на Дания Мете Фредериксен, британския премиер Киър Стармър или албанския премиер Еди Рама. Но Мелони така и не приложи същото това правило по отношение на Испания. Там тя е в близки отношения с лидера на крайната десница „Вокс“ Сантяго Абаскал. Мелони гостува или участва видеоконферентно в не една проява, организирана от него в Мадрид и обединяваща крайнодесни, суверенистки, националистически и консервативни политически сили от цяла Европа. По време на тези прояви Мелони винаги отправяше призиви за обединение на десните сили в Европа срещу идеологическите отклонения на левицата. А едно от въплъщенията на левицата в Европа е именно партията на Санчес. Мелони гостува на лидера на „Вокс“ и по време на празниците в края на миналата година. Абаскал пък гостува на организирани от нейната партия прояви в Рим.

А междувременно на организирани от испанските социалисти прояви в Испания от Италия присъстваше Ели Шлайн. Последната такава проява беше среща на прогресивните сили в Барселона на 18 април, припомнят Франс прес, АНСА и "РАИ Нюз".

Сега визитата на Санчес в Италия и Ватикана идва в момент, в който брат му и съпругата му са обект на обвинения в Испания за търговия с влияние. Дела си водят и срещу приближени на Санчес от неговата партия. А неотдавна в Мадрид имаше и големи антиправителствени протести. На 25 май Фелипе Гонсалес, историческа фигура на испанската левица и бивш премиер на Испания, призова за предсрочни избори, припомнят Франс прес и Асошиейтед прес. Всичко това рефлектира върху рейтинга на Санчес и той едва ли е точно в този момент подходящият човек, с когото чуждестранен лидер би искал да се срещне. Това би било едно от възможните обяснения на въпроса защо Мелони не намери време да разговаря със Санчес по време на визитата му в Рим.

Но и френският лидер Еманюел Макрон е с нисък рейтинг и въпреки това Мелони не пропуска да гостува на организирани от него срещи на върха в рамките на инициативи за Украйна и за Ормузкия проток, и двамата разговарят често и в кулоарите на разнородни форуми.

В последните два месеца след като изгуби референдума за съдебната реформа и след като беше неколкократно разкритикувана от президента на САЩ Доналд Тръмп заради това, че Италия отказа подкрепа за войната в Иран, партията на Мелони отчете спад в социологическите проучвания, припомня„Фанпейдж“. Това отчасти накара Мелони да коригира някои неща във външната политика на Италия. Неотдавна например тя прие Петер Мадяр, политика, свалил от власт нейния унгарски съюзник Виктор Орбан, припомнят АНСА и „РАИ Нюз“. Мелони проведе среща и с полския премиер Доналд Туск, бивш председател на Европейския съвет и въплъщавал като такъв онази бюрократична и обременена от редица правила Европа, срещу които Мелони сега надига глас, посочват италиански медии. Така че една среща на Мелони и Санчес в контекста на променени ориентири на външната политика на италианското правителство не би изненадала никого.

В последните месеци критиките на Доналд Тръмп се посипаха и срещу Испания поради същите причини като тези, заради които той критикува и Италия. По време на брифинг в Белия дом през април той дори постави двете страни под общ знаменател и намекна, че тъй като те не са му помогнали с войната в Иран, той може да обмисли изтегляне на американските военни, базирани в тях, припомня АНСА.

Тръмп открай време критикува Испания на Санчес, че се възпротиви на поисканите от него 5 процента на година от БВП за разходи за отбрана. Санчес заяви, че няма да се придържа към тази цел. Същевременно Италия на Мелони едва миналата година успя да покрие предходната цел от 2 процента от БВП за отбрана на година и е сред страните, които най-много изостават в ЕС и в НАТО в тази насока. Мелони е съгласна с аргументите на Тръмп, че когато една страна разчита на някой отвън да се грижи за сигурността й, то тя трябва да плаща подобаващо за това, но обременената с голям държавен дълг Италия трудно ще се превърне в отличник по разходи за отбрана в ЕС и в НАТО, припомня Ройтерс..

Позицията на Мелони и на Санчес относно войната в Иран, която не е война, водена от Италия и от Испания, би могла да обедини двете страни. Това че те изостават по разходи за отбрана, също би могло да ги сплоти.

Двете страни са и на първа линия на миграционните потоци, което би могло също да бъде друг обединяващ фактор за тях.

Испания и Италия са и поддръжници на Украйна - още един фактор на потенциално сближаване между тях.

Но между Мелони и Санчес разногласията очевидно надделяват. Първото от тях е свързано с палестинците и Израел. Испания призна палестинската държава подобно на Франция, Норвегия и Ирландия, но Италия не е направила подобно нещо. Испания дефинира като "геноцид" действията на Израел в Газа, докато Италия предпазливо говореше за прекалено много цивилни жертви на войната там, но не пропусна да припомня, че тероризмът на "Хамас" е бил причината за тази война. Испания изрази подкрепа за хуманитарната флотилия за Газа, опитала се на няколко пъти безуспешно да пробие израелската блокада около палестинския анклав. От управляващите в Италия бяха отправени критики към двете предходни флотилии, които бяха дефинирани като безразсъдни акции, възпрепятстващи усилията за постигане на напредък към разрешаване на израело-палестинския конфликт. Едва сега при третата флотилия за Газа от Италия дойдоха критики срещу Израел. Те бяха свързани с подигравките от страна на израелския министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир към задържани в Израел активисти от флотилията, включително редица италианци, сред които депутат и журналист, които казаха, че са били унижавани и малтретирани. Италиански лидери изразиха възмущение относно действията на израелския министър, от който се дистанцираха и израелският премиер, и израелският външен министър, припомнят АНСА и Франс прес. Италия протестира пред израелския посланик в Рим и поиска от ЕС да наложи санкции на Бен Гвир. А италиански прокурори започнаха разследване с цел повдигане на обвинения заради отношението към италианските активисти от флотилията. Италия освен това сега заедно с Франция, Германия и Великобритания в общо изявление призова Израел за спиране на заселническите дейности в окупираните територии на Западния бряг, предадоха АНСА и Франс прес. Италия суспендира и автоматичното подновяване на ключово двустранно споразумение в областта на отбраната с Израел, въпреки че се противопостави заедно с Германия на суспендиране на европейското търговско споразумение с Израел, припомня АНСА. Повечето от тези действия в последните месеци от страна на правителството на Мелони биха могли също да бъдат фактор за сближаване на Италия и Испания.

Италия и Испания освен това имат идентични проблеми със свръхтуризма. Цените на жилищата и наемите в редица градове, като Рим, Милано, Мадрид или Барселона са високи и това поражда обществено недоволство в двете държави. Това също би могло да е фактор за сближаване.

Италия и Испания често пъти са жертви и на екстремни метеорологични събития и на изключителни горещи вълни – още едни фактор за обединяване.

Но въпреки тези фактори различията надделяват в двустранните отношения.

Войната в Иран и блокирането на трафика в Ормузкия проток извади на преден план и темата за енергийната зависимост на ЕС, отбелязва Ройтерс. И в Италия, и в Испания цените на горивата се повишиха, но в това отношение Италия има по-сериозен проблем от Испания, тъй като е зависима от вноса на природен газ. Природният газ съставлява почти половината от производството на енергия в Италия. За сравнение в Испания той съставлява едва 17 процента. Испания залага на възобновяемите енергии и на екологичния преход и на 25 май правителството на Санчес представи план за 9 милиарда евро в тази насока. Планът ще бъде съфинансиран с европейски средства, припомня Франс прес. Същевременно в Италия по отношение на възобновяемата енергия има инертност, навлизането на енергийни компании, предлагащи решения в тази насока, се бави заради бюрокрация, а италианските енергийни гиганти ЕНИ и ЕНЕЛ си остават фокусирани върху петрола и газа, но не и върху възобновяемите енергии, посочва Ройтерс. Откакто Мелони дойде на власт през 2022 г., тя дефинира екологичния преход като идеологически преход, воден от левицата в Европа и се обявява за такъв тип преход, който няма да ощети индустриални отрасли, които са гръбнакът на националната икономика, отбелязва Ройтерс. Педро Санчес напротив е привърженик на онзи екологичен преход, на който Мелони гледа като на идеологически.

Въпреки разногласията по отношение на зеления преход, в енергийно отношение войната в Иран обедини Мелони и Санчес, отбелязва базираната в Люксембург медия „Агенция Европа“. Двете страни искат облекчаване на европейските фискални правила, за да бъдат улеснени инвестициите в усилията за декарбонизация или пък за облекчаване на шока от високите енергийни цени. В тази насока неотдавна Мелони дори адресира писмо до председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, в което казва, че при изключителни условия, каквато сега е ситуацията заради войната в Иран, някои страни членки на ЕС трябва да бъдат освободени от прилагането на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж, докато търсят решения на енергийните си проблеми, припомня АНСА. Тези идентични усилия обаче очевидно не бяха достатъчни, за да накарат премиерите на Италия и Испания да променят натоварения си график и да се срещнат в Рим.

Двете страни всъщност още не са забравили противоборството при съставянето на втората Европейска комисия на Урсула фон дер Лайен. Там те получиха заместник-председателски постове, но левицата в ЕП се противопостави на кандидата на Рим Роберто Фито, представител на партията на Мелони, а на свой ред десницата в ЕП се противопостави на кандидатката на Мадрид – Тереса Рибейра, вицепремиер и министър на екологията в кабинета на Санчес. Противоборството беше толкова силно, че доведе до разделения в коалицията, подкрепила преизбирането на Фон дер Лайен за втори мандат начело на ЕК.

Сега между Италия и Испания има ново противоборство, касаещо този път поста на бъдещ ръководите на ФАО, припомня изданието „Тудей.ит“. Правителството на Мелони иска да издигне кандидатурата на настоящия заместник-директор Маурицио Мартина. Испания обаче има планове да номинира човек на Педро Санчес за поста и това е Луис Планас, настоящ министър на земеделието и на риболова. За момента позициите на двете страни изглеждат непоклатими по този въпрос.

Но любопитното тук е, че Маурицио Мартина е идеологически противник на десницата на Мелони. В миналото той е бил секретар на Демократическата партия на Ели Шлайн, с която Санчес намери време да се види по време на визитата си в Рим. По време на тази визита Санчес беше придружаван не от кой да е, а от Луис Планас. Луис Планас беше заедно със Санчес и по време на визитата му в централата на ФАО, където той се срещна с настоящото ръководство на организацията. Той присъстваше и на срещата на Санчес с представители на италианската и испанската индустрия, провела се в резиденцията на посланика на Испания в Италия на 26 май. Всичко това показва, че изходът от битката за ръководния пост на ФАО може да рефлектира в една или в друга посока на отношенията между двете средиземноморски еврочленки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com