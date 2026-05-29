Страх от ебола в Европа: Италия настоява за спешни мерки по границите

Премиерът на Италия Джорджа Мелони е призовала Европейския съюз да засили граничния контрол заради разпространението на ебола в Демократична република Конго и Уганда. Това съобщи италианското правителство.

В писмо до европейските лидери Мелони настоява въпросът за управлението на границите да бъде включен в дневния ред на заседанието на Европейския съвет на 18 и 19 юни.

„Целта е, при пълно зачитане на националните правомощия в областта на здравеопазването, да се поиска засилена координация на граничното наблюдение чрез общи правила за управление на преките и непреките пристигания от засегнатите райони“, се казва в изявление на правителството, цитирано от АФП.

Лидерката на италианската десница е поискала и видеоконференция на министрите на здравеопазването от ЕС още през следващата седмица.

След обявяването на епидемия от ебола в Демократична република Конго на 15 май Световната здравна организация е регистрирала 10 потвърдени и 223 предполагаеми смъртни случая сред повече от 1000 потвърдени и предполагаеми заразени към 24 май.

В съседна Уганда е регистриран един потвърден смъртен случай и още шест случая на заразяване.

Световната здравна организация предупреждава, че реалният мащаб на разпространението вероятно е значително по-голям.

Канада обяви, че ще въведе временна забрана за влизане на нейна територия на жителите на три африкански държави, свързана с епидемията от ебола в Африка, а Бахамите обмислят подобна мярка, съобщи Ройтерс.

