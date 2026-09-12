Страх от ебола в Европа: Италия настоява за спешни мерки по границите
Мелони настоява за заседание на ЕС по темата
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Мелони настоява за заседание на ЕС по темата
Стотици хиляди посетители през годините са изпълнявали ритуал за късмет в галерията „Виторио Емануеле II“
Принудена да оцелява с минималната работна заплата в България от 340 лева (174 евро, US $222) на месец, Мая Иванова е повече от готова да продаде глас...