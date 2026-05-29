Големи промени! Гърция удря туристите с нови правила

Гърция остава една от най-предпочитаните туристически дестинации в Европа, включително и за българите, но рекордният туристически поток през последните години води до сериозни промени. След като страната е посрещнала над 38 милиона туристи през 2025 г., властите започват да въвеждат мерки срещу свръхтуризма, които ще се усетят още през сезон 2026, пише Dir.bg.

Основната цел на новата политика е преминаване към по-устойчив модел на туризъм. Това означава ограничаване на масовите посещения в най-натоварените места като Санторини, Миконос, Крит и Атина, както и по-строг контрол върху инфраструктурата и природните ресурси.

Сред ключовите промени са лимити за круизни туристи, нови такси за слизане от круизни кораби и дигитален контрол на посетителите в реално време. В някои дни на Санторини ще се допуска ограничен брой туристи, за да се намали натискът върху острова.

Друга важна мярка е ограничаването на строителството на хотели и туристически комплекси, особено в крайбрежните зони. Въвеждат се строги правила за разстояние от морето и за размера на новите проекти.

По плажовете в страната се предвижда премахване на шезлонги и чадъри от множество зони с цел възстановяване на природната среда. Също така се затяга контролът върху краткосрочните наеми като Airbnb.

В Атина посещенията на Акропола ще стават с предварително записване и ограничен дневен капацитет.

Всички тези мерки вероятно ще доведат до по-високи цени и нужда от по-ранно планиране на почивките. Очаква се туристите да се насочват и към по-слабо познати острови като Наксос и Парос.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com