Големи промени! Гърция удря туристите с нови правила
След рекордните 38 милиона посетители властите въвеждат лимити и нови такси
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След рекордните 38 милиона посетители властите въвеждат лимити и нови такси
Това съобщи Атинската обсерватория по метеорология
Посетителите, които са купили билети, трябва да съобщят това на имейла на управата на паметника
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