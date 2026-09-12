Гигантски круизен кораб тръгва по Дунав. Новият хит в туризма
Речните пътешествия стават любима тръпка на туристите
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Речните пътешествия стават любима тръпка на туристите
След рекордните 38 милиона посетители властите въвеждат лимити и нови такси
От началото на годината досега на речното пристанище във Видин са акустирали 65 круизни кораби, съобщиха от порта. До края на 2016 броят им ще достиг...
340 посещения на круизни кораби се очакват край Русе през този туристически сезон по река Дунав. Край Русе вече пристигна първият круизен кораб за нов...
Още 40 заможни круизни туристи пристигнаха във вторник на Морска гара – Варна, на борда на луксозния, бутиков 57-метров пътнически кораб „Варайъти Воя...
Състезаваме се с американци за круизните каюти в Европа заради скъпия долар С 10% ще се увеличи борят на българите, които ще изберат круизна ваканция...
Бургас. Капацитетът и възможностите на „Пристанище Бургас" ЕАД да обслужва круизни туристи ще бъдат представени на първото за годината международно кр...