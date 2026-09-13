Големи промени! Гърция удря туристите с нови правила
След рекордните 38 милиона посетители властите въвеждат лимити и нови такси
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След рекордните 38 милиона посетители властите въвеждат лимити и нови такси
Санторини въведе лимит за круизните посетители и такса от 20 евро за слизане на брега
Властите се стремят да сведат до минимум времето, през което превозните средства и пътниците остават в района
Туристите вече търсят нещо различно
Прогнозите не са приятни
Каква е опасността
Експертите обаче остават нащрек
Няма категорична прогноза за развитието на сеизмичната активност
Епицентърът на труса е бил на 575 км южно от българския град Гоце Делчев
Какво решение взимат все повече от тях
„Този тип активност не винаги води до изригване, но е ясен индикатор, че вулканът не е в покой“, обяснява професор Доносо
Трусовете в зоната между островите продължават
Поредна вълна от трусове
Нов силен трус бе регистриран на острова
Повече от 11 000 души напуснаха острова през последните дни
Над 7700 станаха земетресенията от началото на серията трусове
Трусовете до момента нямат последствия за сградния фонд на острова
Училищата на островите в района ще останат затворени поне до 14 февруари
Трусовете на острова продължават
Какви са прогнозите на известен професор