Нова звезда в Гърция! Един остров измести Миконос и Санторини

Туристическият сезон на Цикладите през 2025 година се оказва изпитание за двата водещи гръцки острова – Санторини и Миконос

Традиционно считани за „перлите“ на Егейско море, тази година се изправят пред спад в туристическия интерес, който се дължи не само на природни явления, но и на все по-осезаеми последици от свръхтуризма и икономическия натиск. В същото време по-малкият, но все по-популярен остров Парос отбелязва стабилен растеж и се утвърждава като предпочитана алтернатива за почивка сред международните туристи.

Санторини – от земетресение към икономически трусове

2025 започна трудно за Санторини. Сеизмичната активност през февруари буквално замрази резервациите в момент, в който туристическият сезон даваше надежда за ранно и силно начало. Първоначалният спад на туристите достигна 35-40%, а въпреки частично възстановяване, островът остана в негативна територия със спад от 20-25%.

Официалните данни на INSETE показват 14,5% по-малко международни пристигания между януари и юли – 348 хиляди туристи срещу значително повече година по-рано. Спадът при вътрешните пътувания е още по-значителен – минус 21,9%. Fraport отчита и 15% по-малко пътници за седемте месеца. Това оказва сериозен натиск върху местната икономика, където туризмът е основен източник на приходи.

Но земетресението не е единствената причина. Свръхтуризмът, неустойчивото строителство, високите цени и остарялата инфраструктура отблъскват посетителите. Хотелите бяха принудени да свалят цените, но частните вили и бюджетните квартири не могат да се конкурират по качество на услугата. Франция, САЩ, Канада и Китай – традиционно силни пазари за Санторини – също отчитат спад. Продължителността на престоя намалява – от средно 3 на 2,7 нощувки, а приходите от настаняване и кетъринг са съответно с 22,1% и 21% надолу.

Миконос – промяна в публиката и неясно бъдеще

Миконос също не остана пощаден. Въпреки че спадът се ограничи до поносими нива от 5-10% през лятото, структурата на туристическия поток се измени значително. Спадове има от ключови пазари като Германия, Франция и Обединеното кралство, докато американските и израелските туристи увеличиха присъствието си.

Това обаче не е само количествен, а и качествен проблем – туристическият микс се променя, като новите посетители са с по-ниска покупателна способност. Това неминуемо намалява средните разходи на турист и удря местния бизнес.

Допълнително напрежение създава новата круизна такса от 20 евро, която вече е в сила и за Санторини. Тя поставя под въпрос рентабилността на престоя за круизния туризъм – важен сегмент за икономиката на двата острова.

Парос – звездата на новата туристическа вълна

На фона на трудностите за своите по-известни съседи, Парос блести със стабилност и умерен ръст. Между януари и юли местните пристигания са се увеличили с 6,3%, а международните пазари запазват стабилно ниво.

Островът печели популярност сред туристи от САЩ и Австралия, които го предпочитат като по-спокойна, достъпна и автентична алтернатива на претъпканите Санторини и Миконос. Това се дължи не само на по-ниските цени, но и на последните инвестиции в луксозни хотели и модерни ресторанти, които подобряват цялостния туристически продукт.

Въпреки че приходите от туризъм на Парос остават на нивата от миналата година, островът изглежда стабилен и перспективен – особено в дългосрочен план, ако се съхрани баланса между развитие и устойчивост.

Къде отиват туристите?

Годината ясно показва, че туристите все по-често избират качество, достъпност и автентичност пред разточителството и пренаселените курорти. Докато Санторини и Миконос усещат последиците от дългогодишна зависимост от масов туризъм и недалновидна урбанизация, Парос изгражда имидж на „новото лице“ на гръцкия летен отдих – с по-добра инфраструктура, разумно ценообразуване и усещане за ексклузивност без ексцесии.

За Гърция това може да е сигнал за необходима преоценка на туристическата стратегия – защото бъдещето не е в броя на туристите, а в качеството на преживяването.

