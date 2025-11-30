Министър обяви: Нова формула за парното

В отговор на изискванията на Съда на Европейския съюз се подготвя нова формула за изчисляване на сградната инсталация.

Тя ще включва прецизирани коефициенти, съобразени с конкретните характеристики на всяка сграда, за да се гарантира справедливост на сметките.

Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков в предаване по БТВ.

Министърът отчете и изплатените над 2 милиона лева обезщетения за домакинствата, засегнати от аварии през миналата зима.

Въведени са законодателни промени, които не позволяват на електроразпределителните дружества да избягват отговорност при продължителни прекъсвания на тока.

Стартира и работата на новия Национален фонд за декарбонизация с капитал от 50 милиона лева. През 2025 година се очаква да бъдат отворени програми за финансиране на саниране и изграждане на фотоволтаични системи за еднофамилни къщи, допълни той.

Забраната за износ на дизел и авиационно гориво ще отпадне през следващите седмици, съобщи още министър Станков.

Мярката беше въведена като превантивно действие след обявените от САЩ санкции срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт". Станков поясни, че ограничението е изиграло своята роля преди страната ни да получи дерогация за рафинерията в Бургас.

"Забраната намалява капацитета на рафинерията и съответно приходите в бюджета, но енергийната сигурност е по-важна", подчерта министърът, цитиран от bTV.

Стабилност на доставките и цените

Жечо Станков увери, че доставките на горива за вътрешния пазар са гарантирани. По думите му, наблюдаваното леко поскъпване на бензина и дизела е резултат от колебанията в цената на суровия петрол на международните пазари.

Във връзка с бъдещето на рафинерията, в проектобюджета е заложено увеличение на тавана на държавните гаранции към Българската банка за развитие (ББР) с 2 милиарда евро. Средствата са предвидени като опция за евентуално закупуване на активите на "Лукойл", ако се наложи.

"Това е една от възможностите, но решението не може да е еднолично на особения управител. Трябва санкция и от Министерския съвет", уточни Станков.

Протестите срещу Бюджет 2026

Министърът коментира и мащабния протест от сряда срещу проекта за държавен бюджет за 2026 година. Той сподели, че е разговарял лично с протестиращите, за да чуе техните притеснения.

"Основната задача на правителството остава изпълнение на поетите ангажименти — стабилни цени на електроенергията и газа", заяви Станков. Според разчетите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), сериозни промени в цените през зимния сезон не се очакват.

По-високи такси за подземни богатства

В Бюджет 2026 е заложено драстично увеличение на концесионните такси за добив на подземни богатства. Предвижда се петкратен ръст на таксите за мед и четирикратен за злато.

"Това е договорено с бизнеса и ще донесе около 80 милиона лева допълнителни приходи", посочи министърът, като допълни, че средното увеличение за всички видове подземни богатства е около 70%.

Сондажи в Черно море

През следващата седмица парламентът ще разгледа доклад, който ще даде възможност на държавата да придобие 10% дял в консорциума, извършващ проучвания в блок "Хан Аспарух". Специализираният кораб за сондажи вече се намира в Бургас и се подготвя за старт на дейностите.

Очаква се всеки сондаж да струва между 10 и 15 милиона евро. Държавата ще покрива само разходите за предстоящите два сондажа, без да заплаща за минали дейности. Станков анонсира и възстановяването на Националната геоложка служба към Българския енергиен холдинг (БЕХ).

