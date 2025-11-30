Желязков: Протестите срещу бюджета не са социални, а политически

"Протестите срещу бюджета са първите в историята и то за такъв, в който имаме рекордно увеличение на социалните плащания." С тези думи премиерът Росен Желязков коментира в обширно интервю за БНР мащабните антиправителствени протести, като подчерта необичайния характер на недоволството.

Желязков акцентира, че протестиращите са "доста необединими групи" и призова за бърз консенсус по финансовата рамка, за да се избегне "системен риск" за държавата.

Необединимите групи и политическият гняв

Желязков подчерта, че протестите не са социални, както са били онези през 1997 г. или 2013 г., когато очакванията към бюджетите са били да има повече социална защита. Според него, "протестите обединиха доста необединими групи", включително хора, протестиращи срещу еврото, за повече либералност, за повече консерватизъм, за системни и антисистемни политики.

Премиерът отбеляза, че има и "поколенчески разминавания" - протест на младите, които са "типичният генерационен изблик срещу статуквото и консервативното".

Желязков добави, че този бюджет не е нито ляв, нито десен. Той поясни, че при подготовката на проекта си давахме ясна сметка, че социалните разходи трябва да са насочени към онези групи, които имат нужда от повече защита и за които еврото ще представлява по-голяма трудност, и че гневът не е заради завишените социални разходи.

За Пеевски и БСП

Пеевски има добър политически нюх, каза премиерът по отношение на активността на лидера на ДПС-НОВО НАЧАЛО, каза премиерът.

Уверих Атанас Зафиров, че техните основни постановки в бюджета по отношение на социалните ангажименти ще бъдат запазени, каза премиерът в отговор на въпрос дали има опасност за стабилността на правителството заради предупреждението на Зафиров. Преди дни председателят на БСП и на "БСП – Обединена левица" и вицепремиер Атанас Зафиров каза, че ако няма възможност да бъдат продължени социалните политики, "БСП – Обединена левица" ще преосмисли участието си в управлението. Не мисля, че ролята, мястото и авторитета на БСП са застрашени, каза още Желязков.

По принцип БСП от началото направиха нелесен избор да бъдат част от правителството, защото, бидейки в лявата част от политическия спектър, когато трябваше де приемат десни мерки, да подкрепят позицията на България за войната в Украйна, както и за въвеждането на еврото, тяхната позиция трябваше да бъде защитена. Като социалистическа партия БСП настоява и съвсем прагматично защитава тези свои тези, добави Желязков.

Бюджетът: Преработка срещу системен риск

Желязков потвърди, че финансовата рамка всъщност не е изтеглена, а само ще бъде преработена след разговори със синдикатите и работодателите. Той предупреди за системен риск при удължителен бюджет: "Ако се започне процедурата отначало, ще загубим поне два месеца само в процедури."

Премиерът обясни, че удължителният бюджет трябва да е вече "превалутиран в евро" и ще действа в най-сложния период от годината - януари, когато ще тече двойното обращение на лева и еврото. Поради това, притиснати от времето и обстоятелствата, ще направят доклади, с които да изменят рамката, като подчерта: "Нека не бъркаме рамката на бюджета с философията и параметрите му."

Финансов ефект и Лукойл

Желязков призова за консенсус по основните проблемни мерки, като запазване на осигурителната вноска на 1% и данъка дивидент на 5%, вместо да се увеличава. Той коментира: "Ако трябва да насложим желанията, това означава- по-малко приходи и повече разходи".

Премиерът заяви, че трябва да се постигне съгласие между работодатели, синдикати, но и между коалиционни партньори. Той обясни, че трябва да се промени онова разбиране в счетоводната страна на бюджета и ако се иска повишаване на разходите и намаляване на приходите, трябва да се каже какво ще се прави с дефицита.

Относно темата с "Лукойл", Желязков каза, че през 2025 г. групата, и най-вече "Лукойл Нефтохим", заради ниските цени, всъщност е спряла да произвежда в своя капацитет. Това е създало голям проблем, защото е трябвало да постъпят средства в бюджета, които не са постъпили, а "1 млрд. лв. е доста сериозно лишение от постъпления".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com