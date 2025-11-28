Извънредна новина за срещата в Министерството на финансите за бюджета

Ключова среща в Министерството на финансите започва след броени минути - в 10 ч., след която трябва да стане ясна окончателната съдба на Бюджет 2026 - първият, който трябва да бъде приет в евро, съобщава ПИК.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи за срещата, след като Атанас Атанасов поиска процедура, за да пита защо още бюджетът не е изтеглен, въпреки вчерашното обещание на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Назарян заяви, че след резултата от преговорите всички заинтересовани страни и българското общество ще бъдат уведомени какво следва.

Диалогът между работодатели и синдикати беше възстановен вчера на среща между Бойко Борисов и техни представители в централата на ГЕРБ. На срещата днес ще бъде обсъдена визията за новата план-сметка на държавата, след като в четвъртък процедурата по приемането на Бюджет 2026 беше стопирана заради общественото неодобрение.

В момента са възможни два основни сценария за процедурата, която беше стопирана след първо четене. Едната опция е управляващите да приемат удължаване на действието на бюджета за тази година. Удължаването е за срок от три месеца, което означава, че правителството ще има време до март месец догодина да намери "златния баланс" в държавната сметка. В този случай промените би следвало да бъдат вкарани между първо и второ четене, като гласуването на второ четене може да се случи през януари или февруари.

Другият вариант е кабинетът да изтегли напълно този бюджет и да вкара нов, който отново да се гледа на две четения, както в комисия, така и в пленарна зала.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com