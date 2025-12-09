Бюджет 2026 под обстрел! Николай Василев говори за „скрит дефицит”

„Новият вариант на бюджета е по-малко маймунски, но само спрямо предишния“, заяви Николай Василев, коментирайки корекциите, които управляващите внесоха след седмици на напрежение. Част от решенията успокояват бизнеса и работещите, а преработените параметри избягват по-рисковани идеи, които доведоха до бурни реакции през ноември. Василев обаче предупреждава, че под привидно контролираната рамка могат да стоят скрити дефицити и маскирани разходи.

Недоверието към първоначалния проект

Бившият икономически министър припомни, че първоначалният вариант, внесен със закъснение, е отговарял на модела на „шести пореден маймунски бюджет“, с огромни разходи, нулеви реформи и липса на финансова дисциплина. „В него всичко беше лошо. Истинският дефицит, според моите сметки, беше около 8%, а харченето от БВП – близо 50 на сто. Това не е България, която познаваме. Реформи нямаше никакви”, подчерта Василев пред НоваНюз.

Поправеният вариант според него показва известен напредък, но само в сравнителен план.

Цената на компромисите

След напрегнатите преговори между социалните партньори и правителството бяха приети искания както на бизнеса, така и на синдикатите. Василев отбеляза, че подобни мерки имат политически ефект, но водят до още по-високи разходи и по-голям натиск върху бюджетното салдо.

Той посочи, че реални структурни реформи не присъстват и че от всички потенциални промени е реализирана само „една микрореформа“.

Съмнения около ключови решения

Бившият министър коментира и отказа държавата да придобива „Лукойл“, като предупреди, че подобен ход би бил „голяма катастрофа“. Той бе критичен и към възможността за концесиониране на тотото: „Не знам кого бяха приготвили за концесионер. Ако и това бъде „маймунска” сделка – не е добра идея”, заяви Василев.

Защо дефицитът не изглежда реален

Най-сериозната му критика е към начина, по който се представя бюджетното салдо. Макар държавата да отчита ниво от 3%, Василев смята, че част от приходите са изкуствено завишени, а редица разходни операции са маскирани. „Аз не го вярвам. Приходите са изкуствено надути, а в разходите се крият много надълбоко. Капитализацията на държавните дружества е в огромни размери от няколко милиарда евро. Според мен истинският дефицит отново отива към 8%”, заяви той.

Според прогнозата му параметрите няма да достигнат целевите 3% нито тази, нито следващата година „в счетоводен смисъл“.

