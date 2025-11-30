Усмивки от новите ленти! Асен Василев с уникална изцепка в София (ВИДЕО)

Найо Тицин шокира социалните мрежи, след като публикува видео с лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. На кадрите от пиара на партията се вижда как политикът се изявява в нощен клуб. Малко преди да започне музиката на младежка група, той се е качил на сцената.

"Кой разпореди това безобразие", се чува как крещи Василев по микрофона, след което слиза от сцената и започва да "куфее" на музиката на бандата.

Не става ясно кой още е с Василев и кое е заведението. Също така не е ясно дали излизането на компанията има някакъв конкретен повод, или просто разпускат в събота вечер.

Видео от същата сцена, но друг ъгъл, е споделено и като стори в страницата на "Продължаваме промяната". Там на кадрите ясно се вижда, че докато крещи репликите си, Василев вдига юмрук, а после отпуска дланта си.

Жестът му много прилича на това, което Румен Радев направи, още преди през юли 2020 г. Радев излезе пред протестиращите с лозунга „Мутри вън!“ и с вдигнат юмрук. Събитието стана в отговор на обиски в администрацията на президента - прокуратурата бе арестувала двама от неговите съветници, което предизвика масов протест в София.

Изявата на Василев явно е препратка към полуделия му изблик по време на бюджетната комисия в парламента. Припомняме, че лидерът на ПП нахлу на заседанието на Комисията по бюджет и финанси, грабна един от микрофоните и започна да крещи по своите колеги. Изцепката му продължи близо 2 часа, като на няколко пъти в залата се стигаше до ескалация на напрежението.

Това обаче не е първият комичен момент с Василев и неговите емоционални изяви. Паметливите помнят, че при едно от изказванията си от парламентарната трибуна преди време, лидерът на ПП до толкова се беше вдъхновил в речта си, че се разкрещя на микрофона: "Криза, такава голяма криза".

