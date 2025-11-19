С отлагане за януари тръгна делото на Кирил Петков

Процесът срещу бившия лидер на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков продължава на 27 януари. Това реши Софийският градски съд, след като днес проведе първо заседание след разпоредителния етап.

Адвокатите на Петков поискаха към делото да бъдат приобщени части от досъдебното производство – общо 48 тома – преди да започнат разпитите на свидетелите. По думите им е необходимо да се запознаят с тези материали, за да формулират въпросите си към двама служители на МВР, които предстои да бъдат разпитани. Съдът прие аргументите им и даде зелена светлина на искането.

Кирил Петков е подсъдим за превишаване на правата си при разпореждането за задържане на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов през март 2022 г. На заседанието той бе подкрепен от Николай Денков и други симпатизанти на ПП, които присъстваха в залата.

