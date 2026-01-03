Неочаквана изненада със стажа за пенсия

Неочаквана изненада с купуването на недостигащи години стаж за пенсия. Тъй като парламентът не прие бюджет за новата година, се запазва размерът на минималния осигурителен доход, на база на който се определя вноската за недостигащ стаж за пенсия.

Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) хората, на които не им достига стаж, могат да платят за всеки недостигащ месец вноска в размер на 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се граждани.

От 1 април 2025 г. за всеки месец недостигащ стаж хората дължат по 213,25 лв. или 108.91 EUR. Сумата остава непроменена до приемането на нов бюджет. Това означава, че за една година допълнителен трудов стаж трябва да внесат в държавната хазна общо 2558,95 лв. /1307.88 EUR/, а за максималния срок от 5 годни трябва да платят 12 794,76 лв. или 6541.47 EUR.

Съгласно действащото законодателство, българските граждани имат право да закупят до пет години осигурителен стаж, ако не им достигат за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Основното условие е лицето да е навършило съответната възраст за пенсиониране, но да не е събрало необходимия минимален осигурителен стаж.

Осигурителен стаж може да се закупи във всеки банков клон. Вноските се внасят по сметка на НАП и в платежното нареждане се попълва съответният параграф. Информация за данните за сметката на НАП и параграфите за закупуване на стаж по чл. 9а, ал. 1 или ал. 2 КСО се получават в банковия клон. В платежното нареждане се посочва конкретният период, за който се внасят вноските и който ще се зачита за осигурителен стаж. За закупуването на осигурителен стаж по реда на чл. 9а, ал. 1 и 2 от КСО се подава декларация №8 в ТД на НАП.

