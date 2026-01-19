Нова формула за пенсиите. Ключово решение

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание днес от 11:00 часа в Министерския съвет, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В дневния ред е включен проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите. С предложените промени се предвижда въвеждането на мултифондов модел в капиталовите пенсионни стълбове.

Целта на измененията е да се даде възможност за създаване на подфондове с различен инвестиционен профил, като осигурените лица ще могат сами да избират как да се управляват средствата по индивидуалните им партиди – по-динамично, с потенциал за по-висока доходност, или чрез балансиран и консервативен подход.

От Министерството на финансите подчертават, че спестяванията по партидите остават персонални, гарантирани и лична собственост на осигурените, по подобие на средствата по банкови сметки.

Днешното заседание е първото за годината на тристранния съвет. Последната среща на НСТС през миналата година се проведе на 8 декември.

