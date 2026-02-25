Драма с великденските добавки за пенсионерите! Ще ги има ли?

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов заяви, че отсега не може да каже на пенсионерите дали ще има великденски добавки или не. Причината - все още не са направени разчетите с НОИ, както и затова, че не е изготвен вторият удължителен бюджет.

Адемов увери, че пакетите с храна за най-уязвимите групи ще се запазят с оглед, че хората имат нужда от тях заради по-високите сметки за ток и заради ръста на цените на храните. Общо 530 000 лица и семейства ще получат пакети с хранителни продукти от първа необходимост.

Хасан Адемов увери, че въпреки че няма Бюджет 2026 са осигурени необходимите плащания в удължителния бюджет.

„Гарантирано е нормалното функциониране на държавата, всички социални плащания и месечни помощи. Минималната работна заплата и всички плащания в социалната сфера, както и новата линия на бедност, намират място в сегашните плащания“, успокои служебният социален министър.

Той заяви, че има амбицията да финализира и пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система.

Хасан Адемов се надява в скоро време да падне и таванът на пенсиите, като увери, че няма да се вдига повече таванът за пенсиониране в България.

