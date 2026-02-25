Слави се разкри. Разплакващи истории за доброто

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов сподели лични истории за помощ на деца с тежки здравословни проблеми и семействата им, показвайки, че всяко добро дело има значение, независимо от размера му, предаде България он ер.

"Всеки човек, който иска да направи добро, има тази възможност, дори с малко да е. Аз също го правя, но го правя, защото така искам. Мога да ти разкажа умопомрачителни истории", започна той разказа си пред Тошко Йорданов. Двамата пуснаха откровен разговор във фейсбук. Следващото видео ще ви го пусна по настояване на моите колеги. Моят личен избор би бил друг, но тъй като съм отборен играч, а ние сме отбор и то от много години, така че ще се съобразя с желанието и мнението на моите колеги, написа Трифонов.

"Имаше един ром, на когото помогнах на детето му. Той намери възможност да ми се обади. Попитах го какво иска, той тогава ми каза: "Да знаеш, че аз правя покриви и ако се ожениш, аз ще направя покрив", каза Трифонов през сълзи.

"Всеки човек може да направи добро. Две майки - децата им са глухи, на едната дадох 20 хил. лв., на другата 10 хил. лв. И тази, на която дадох 10 хиляди лева, намерила начин да стигне до мен и казва по телефона: "Виждаш ли колко съм тъпа - прецаках се, можеше да ти взема още 10 бона, ти си добър, знам, че щеше да ми ги дадеш. Потресох се", призна още лидерът на "Има такъв народ".

"Беше въпрос на седмици"

Слави Трифонов разкри още, че е помогнал и на майка, на която детето ѝ се е нуждаело от спешна операция.

"Помогнах ѝ заедно с един мой приятел, но не искам да му казвам името, защото съм в ролята на политик сега, а той мрази такива неща. Моята секретарка ми прочете историята и тогава си казах: "Трябва да помогнем на това дете". Трябваше да му се направи операция в Базел. Тогава звъннах на моя приятел и му обясних, че е въпрос на седмици. Разделихме си средствата за операцията. Спасихме детето", добави още той.

"Майка му идва при мен и ме пита: "Сега какво да направя за теб", аз ѝ казах да си гледа детето. Но тя ми каза, че това не е богоугодно. Обясних ѝ, че не съм само аз помогнал, тогава ме попита какво да направи за нас и каза , че няма да си тръгне, докато не ѝ кажа какво да направи. Питах я дали може да прави баница и баклава, тя каза, че може. Тогава ѝ казах: "На всеки негов рожден ден ще ми носиш една баница и една баклава на мен, и на другия човек", откровен бе Слави Трифонов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com