Слави закова с документи Асен Василев. Разкри голяма лъжа

Скъпи приятели, ще ви кажа нещо за лъжата.

Според мен има три вида лъжци. Първите лъжат от интерес. Вторите лъжат от страх или по принуда. Третите са най-интересни - това са патологичните лъжци. Те лъжат, защото им е кеф. Така започва постът във Фейсбук на лидера на ИТН Слави Трифонов, който тази вечер закова с документи Асен Василев и компанията му от "Продължаваме промяната" заради позицията им срещу въвеждането на гласуване със сканиращи машини.

Трифонов пусна документи, от които се вижда, че на 7 януари 2025 г. група депутати от ПП-ДБ, сред които Асен Василев, Николай Денков и Кирил Петков, са внесли в деловодството на Народното събрание законопроект за изменения в Изборния кодекс, предвиждащи именно гласуване с машини със сканиращи устройства.

"Те предлагат, за да има честни избори, следващите избори - забележете - да бъдат реализирани с машини със сканиращи устройства. Едно към едно, ама едно към едно, с предложението на ИТН, срещу което те в момента, заедно с присъдружните им медии, плюят като за световно. Сега ще цитирам една малка част от тяхното предложение. Повтарям - от тяхното предложение. Повтарям - това е от предложението на ПП-ДБ", пише лидерът на ИТН.

В документите, внесени в НС преди година, е записано:

"Начин на гласуване. Чл. 208а, ал. 1. Избирателят може да гласува в избирателната секция с хартиена бюлетина.

Ал. 2. След произвеждане на гласуването с хартиена бюлетина избирателят я пуска през оптично устройство за сканиране в избирателната кутия."

Слави Трифонов допълва, че ако някой ден реши да напише книга по психология на ПП-ДБ, ще им отдели цяла глава и ще я кръсти "Лъжата като ежедневие".

"От една седмица насам Асен Василев, Николай Денков и групата около тях обясняват с горест и плам как предложението на ИТН за гласуване със сканиращи машини е вредно, ще донесе хаос и как на машините със сканиращи устройства не може да им се има никакво доверие. Обясняват всичко това по всички медии, медиите услужливо преповтарят казаното от ППДБ, заплашват с протести - даже с "юмрука на протеста". И сега тези хора най-нагло и лицемерно говорят точно обратното и заклеймяват идеята за гласуване със сканиращи машини - нещо, което всъщност те са предлагали. Ако имате малко време, прочетете законопроекта - важните пасажи са маркирани и, както в оня стар виц, "открийте седемте разлики". Е, няма такива лъжци. Извинете... има - ПП-ДБ!", заключва лидерът на "Има такъв народ".

