Калин Стоянов нокаутира Демерджиев. Разкри кой владее МВР

Би било редно Демерджиев да се скрие и да ни лиши от присъствието си на екран. Това заяви депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, бивш вътрешен министър, в свой пост във Фейсбук. Повод е сутрешното телевизионно участие на Демерджиев, в което проваленият и обвиняем бивш МВР-шеф направи поредните си внушения. Стоянов разкри кой владее МВР, кой подава имета за уволнение и назначение в системата. И как Демерджиев гонил хора по етажите, за да подпишат скандалната обществена поръчка, свързана с новите документи за самоличност, с което бюджетът бе натоварен със сумата от 82 млн. лева.

Ето целия пост на Калин Стоянов:

Тази сутрин един от малкото обвиняеми адвокати в Република България и обвиняем бивш министър на вътрешните работи, по-известен като г-н „Бях точен с парите“ - Иван Демерджиев, както винаги не пропусна да вметне нещо по мой адрес.

Този път вметката му беше свързана с повода, по който аз уволних неговия градски и близък приятел Васил Костадинов от поста директор на ОДМВР-Пловдив. Същият, който преди дни беше скандално назначен за директор на същата дирекция, от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, за който разбрахме, че някой му подава имената на директорите, които трябва да отстранява и съответно имената на тези, които трябва да постави на тяхно място. Всички знаем, кой е началника на Демерджиев и от тук можем да предположим, кой владее МВР и от чии съветнически тефтери се подават имената за назначенията в силовото министерство, включително и това на Костадинов.

Уволненият от мен директор Васил Костадинов е човекът, по чието време убиецът на Митко от Цалапица успя да избяга и да се укрие в чужбина. След това се наложи той да бъде издирван в продължение на няколко месеца, докато бъде установено местонахождението му, да бъде задържан и върнат в България, за да бъде осъден за жестокото убийство на Митко. Става дума за същия този директор, срещу който преди дни имаше протест в гр. Пловдив с искане за неговото отстраняване от поста.

Тук е мястото да припомня за пореден път, че Демерджиев е човекът, който два дни преди да освободи поста служебен министър на вътрешните работи подписа скандалното допълнително споразумение по обществена поръчка на МВР, свързана с новите документи за самоличност, с което натовари бюджета със сумата от 82 млн. лева. Именно за този свой подпис „в 12 без 5“ в момента Демерджиев е обвиняем по наказателно дело, водено от Софийската градска прокуратура.

Преди да положи този скандален подпис, в последните дни Демерджиев буквално е гонил по етажите на министерството директорите на административните дирекции, които е трябвало да съгласуват това споразумение. Освен това, заради отказа на единия от заместник-министрите му да разпише въпросното споразумение, ощетяващо бюджета на държавата, Демерджиев е предложил на тогавашния служебен премиер Гълъб Донев, този заместник-министър да бъде освободен от длъжност и това предложение е било изпълнено.

Явно подписването на това допълнително споразумение е било от особена важност за г-н „Бях точен с парите“. Какъв е мотивът да завишиш стойността на една поръчка с 82 млн. лв., при условие че на следващия ден трябва да освободиш поста министър на вътрешните работи, можем само да предполагаме.

Освен това Демерджиев ще бъде запомнен и с факта, че лично си самоназначи охрана от СОБТ (баретите), които денонощно, в екип от трима души, се движеха с него. Мотивът на Демерджиев да си назначи тази охрана бил баретите да го пазят при срещите му със служители на МВР. Да, точно така - вътрешен министър да се пази от подчинените си!

Друго интересно от тези дни е, че Демерджиев обикаля в района на област Монтана, търсейки подкрепа за предстоящите парламентарни избори. В това, разбира се, няма нищо лошо. Заедно с него е бившият директор на ОДМВР-Монтана Мариян Божинов, за когото се говори, че ще бъде в листата на Радев за народни представители за област Монтана след Демерджиев, който ще я оглави.

Тук е редно да уточня, че именно по времето на Демерджиев като вътрешен министър, Мариян Божинов като директор на ОДМВР-Монтана подписва плана и провежда съвместно обучение с хората от петроханската педофилска секта, чиито членове вече не са сред живите.

Дори и само заради гореизброените обстоятелства, вместо да обикаля по студиата и да чете морал, би било редно Демерджиев да се скрие и да ни лиши от присъствието си на екран.





