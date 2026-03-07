"Възраждане" захапа военния министър. Истината за самолетите

„Ясно е, че ни набутахте във военния конфликт и се опитвате по всякакъв начин това да бъде скрито от обществеността!“ Така се обърна към военния министър Атанас Запрянов народният представител от „Възраждане“, зам.-председател на Комисията по отбрана и член на Комисията по външна политика, Ивелин Първанов.

Повод за думите му са забелязаните в София чужди военни цистерни и транспортни самолети, както и планирани учения с голям брой летателни апарати. Ивелин Първанов попита за кого се извършва презареждането:

„Къде летят тези цистерни? Къде презареждат? Над наше въздушно пространство, над чуждо или над морето някъде по-близо до Кипър?“, попита той и подчерта, че цистерните не обслужват българските самолети:

„Тук е ясно, че презареждат някого. И не презареждат нашите самолети Ф-16, които са били на Безмер, те са си Ф-16. Това не са транспортни самолети“, каза той.

Министърът на отбраната пак повтори, че самолетите са логистични, а не ударни, и че всички тренировки се провеждат съгласно законовите разпоредби. От своя страна Първанов репликира, че изобщо липсва информация за учение и е налице съмнение за целите на полетите:

„Как е названието на сегашното учение и докога се провежда? Не искате да кажете нищо, но тези самолети летят. Те не са просто паркирани там. Ясно е, че ни набутахте във военния конфликт!“, обобщи народният представител от „Възраждане“ Ивелин Първанов.

