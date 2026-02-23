Ангел Георгиев с ключово изказване на конференцията "Консервативната революция в Европа“

На снимката от ляво надясно: Марк Айваньо - председател на фракцията „Републиканци за национално обновление“ в Републиканската партия на САЩ; Енцо Алиас - председател на Patriots Network; Ангел Георгиев – народен представител от „Възраждане“; Климент Шопов - народен представител от „Възраждане“.

„Държавите от Източна Европа трябва да са своеобразен остров на здравия разум срещу миграцията и тероризма!“ Това заяви народният представител от „Възраждане“ Ангел Георгиев пред пълната зала на международната конференция „Консервативната революция в Европа“, която се проведе в София. Форумът беше организиран от френската патриотична организация Patriots Network и домакинстван от„Възраждане“.

Конференцията събра евродепутати, народни представители, общественици, журналисти и гости от Европа и САЩ, за да обсъдят проблемите и предизвикателствата пред суверенните държави. Тя включи четири тематични панела, посветени на миграцията, икономическата и финансовата стабилност, геополитическите рискове и бъдещето на независимите държави в Европа.

Заедно с Марк Айваньо, председател на фракцията „Републиканци за национално обновление“ в Републиканската партия на САЩ, и председателят на Patriots Network Енцо Алиас, Ангел Георгиев участва в панела „Борба с тероризма, който засяга всички континенти“. В отговори на въпроси той подчерта ролята на страните от Източна Европа като щит срещу неконтролирана миграция и нарастващата заплаха от ислямистки организации:

„Допреди години имаше „желязна завеса“ между Източния и Западния блок. Сега виждаме друг вид разделения. В голяма част от Западна Европа нещата излизат извън контрол, макар че все повече партии представляват алтернативен глас срещу тази неправда. В Източна Европа положението е далеч по-добро и ние не трябва да го изпускаме от контрол. И точно държавите от Източна Европа са тези, които първо трябва да спрат тази мигрантска вълна и безумните, нерационални решения, налагани от Брюксел.“ Това заяви Георгиев и добави, че Европа се нуждае от съвместни усилия за справяне с настоящите предизвикателства:

„Единствено въпрос на време е това да се прехвърли и в Западна Европа, когато заради многобройните безумни политики, идващи от Брюксел, стандартът на живот започне да пада. Тогава хората ще се надигнат срещу политици, които водят страните си към гибел и икономически крах. За да имаме нов ред в ЕС с нормални, здравомислещи политици, на първо място трябва всички формации, носители на здравия разум, да се обединят“, каза той.

Той уточни защо според него Брюксел позволява неконтролирана миграция: „За Брюксел може да е изгодно в ЕС да се работи с нерегулирани мигранти. Те гласуват за неолибералните партии и осигуряват евтина работна ръка. Това помага на елита да прокарва античовешки политики и да влияе върху социалната и икономическа среда в страните членки.“

Георгиев подчерта и необходимостта от единен източноевропейски блок: „Всички държави в Източна Европа имат сходни интереси. Трябва да се обединим, за да се противопоставим на Брюксел и да защитим нашите граждани и граници.“

Народният представител от „Възраждане“ отправи и остри критики към Европейската комисия и председателят ѝ Урсула фон дер Лайен, заради допринасяне за рисковете от тероризъм:

„Обективно погледнато, Европейската комисия и Европейският съюз носят риск. Те се отнасят като щраус, винаги казват, че не са виновни. Особено Урсула фон дер Лайен се представя за най-безгрешния човек на света. На практика се получава така, че когато има негативна политика в Европейската комисия, тя измисля още по-безумни решения, които задълбочават проблемите. Конкретно за тероризма вината е в Урсула фон дер Лайен. Тя не само, че не трябва да ръководи комисията, а напротив, трябва да бъде разследвана и съдена за корупция“, посочи Ангел Георгиев.

Конференцията подчерта необходимостта от сътрудничество между суверенните държави на континента и възстановяване на „здравия разум“ в политиката на ЕС, като същевременно предостави платформа за обмен на опит и стратегии по въпросите на сигурността, икономиката и миграцията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com