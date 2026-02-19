Маргарита Махаева, "Възраждане": Пълен абсурд е НПО-та да контролират психиатрията

По време на дебатите по измененията и допълненията в Закона за здравето народният представител от „Възраждане“ Маргарита Махаева изрази подкрепа за част от внесените законопроекти, но и несъгласие с опитите неправителствени организации да бъдат въвлечени в националната здравна политика и в работата на психиатричните структури.

По отношение на законопроекта, внесен от една от по-малките партии в парламента, Махаева заяви, че парламентарната ѝ група ще го подкрепи, тъй като „действително има законова празнота и тя следва да бъде запълнена“. Тя подчерта, че управлението на детските ясли следва да бъде в ръцете на директор с медицинско образование, а не подчинено на директори на детски градини с немедицинска квалификация. Тя обърна внимание и на порочна практика в детските градини, при която не се назначават предвидените по закон педагози и детегледачки, въпреки че средствата за това са заложени в бюджета. „Това води до претоварване на медицинските сестри, а не е тяхна работа нито да сменят памперси, нито да бъдат детегледачки. Те са високо квалифицирани специалисти, които отговарят за живота и здравето на най-малките.“, подчерта тя.

По отношение на законопроекта на ГЕРБ за криминализиране на продажбата и разпространението на райски газ, Маргарита Махаева отбеляза, че темата е била повдигната първоначално именно от „Възраждане“. Тя каза, че текстовете се нуждаят от редакции, но могат да бъдат изчистени между първо и второ четене и изрази позиция, че е необходимо да се криминализира и употребата на райски газ от водачи на моторни превозни средства, тъй като той „има негативен ефект върху съзнанието и създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия“.

По законопроекта, внесен от Васил Пандов и група народни представители, Махаева заяви принципна подкрепа за профилактиката и превенцията, но изрази сериозни резерви към предложението за автоматично изпращане на направления от НЗОК. „Това ще бъдат тонове писма, без яснота дали са стигнали до адресатите и дали въобще са необходими. По този начин се губи връзката пациент-лекар.“, коментира още тя.

Народният представител се противопостави на идеята неправителствени организации да се намесват в държавната здравна политика. „Срещу това сме категорично против. В момента има над 80 пациентски организации и си представяте как министърът ще бъде засипан с предложения, на които ще бъде длъжен да отговаря в 30-дневен срок.“, посочи тя и добави, че подобен механизъм ще доведе до „фарс“, който ще се разиграва по медии и съдилища.

В изказването си по законопроекта, свързан с психиатричната помощ, Махаева отправи тежки критики към предложенията за участие на НПО-та в общинските комисии. „Това е пълен абсурд. Каква работа имат неправителствени организации да контролират психиатрите и медицинските специалисти и да компрометират авторитети?“, попита риторично тя.

Народният представител подчерта, че се създава опасно внушение, че в психиатрията работят „изверги“, което по думите ѝ е дълбоко несправедливо. „Пациентите, които са фиксирани, са опасни - за себе си, за персонала и за другите пациенти. Това трябва да се разбере“, заяви Махаева, като подчерта, че решенията в психиатричната помощ следва да се вземат от специалисти, а не от „хора, които никога не са се изправяли срещу такъв пациент“.

Тя бе категорична, че предложените промени от ПП-ДБ не помагат на пациентите, а обслужват единствено неправителствения сектор. „Психичната помощ има нужда от регулация, но не по този ужасен начин, защото с вашия законопроект вие не помагате на пациентите, вие помагате само на вашите НПО-та.“, каза в заключение Махаева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com