Политолози за Цицелков: Нека има дебат за морала!

"Колкото повече се развива съставът на правителството, толкова по-необяснимо става създаването на поста вицепремиер за честни избори. Така и не разбрах защо трябва да се създаде този пост, Цицелков уведомил ли е каква автобиография има", заяви политологът доц. Татяна Буруджиева пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ да се твърди, че няма значение какъв човек избираме, а било най-важно дали ще свърши работа, тогава няма смисъл да избираме когото и да е било - "просто ще се доверим на изкуствения интелект, той няма CV".

Според политолога моралът в политиката е различен, а един от основните му темели е отношението към нормата и закона, както и към семейството и ценностите в бита.

"Двете неща, когато не ги виждаме в един политик, би трябвало да ни притеснят. Може би трябва да започнем дебат в обществото има ли въобще значение моралът", посочи още доц. Буруджиева.

Историкът и анализатор доц. Светослав Живков се съгласи в ефира на "България сутрин", че имаме проблем от гледна точка на морала.

"Г-н Цицелков беше едва ли не диаболизиран. Имаме много други политици, които имат неща от своето минало, за които трябва да отговарят", заяви той и добави, че създаването на поста вицепремиер по честни избори е чисто популистки ход.

Доц. Татяна Буруджиева допълни, че когато влизаш за пръв път политиката с идеята да прекратиш лошите практики, не може да се сравняваш с тях и да казваш: "Аз съм по-малкото зло".

Тя отбеляза, че служебното правителство има времево и легитимно ограничение. Търси се да се докаже, че властта вече е взета и през това правителство може да има и конституционно мнозинство. Ненормално е служебно правителство да си позволява да кадрува, защото обществото не е наясно как са подбрани тези кадри. Затова започват коментарите кой точно го създаде", анализира политологът.

В МВР ще има смени, въпросът е защо и как, обърна внимание доц. Буруджиева.

