Всичко за Морал

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Двойното лице на протестърите

Двойното лице на протестърите

Усещането за преднамерена политическа атака към прокуратурата и налагащото се впечатление за двойственост сред представителите на т.нар. "протестъри"...

03 декември | 6:35
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Морал в капан

Морал в капан

От месец насам, тоест от началото на окупацията на университета, слушаме твърдението, че тя е направена поради липсата на морал. В битката срещу въпро...

01 декември | 22:45
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