Жена извърши нещо „нечувано“ с чужди 7000 евро

Във времена, в които парите управляват света, а моралът изглежда изгубена кауза, една история от Раковски буквално разтърси обществеността. Йорданка Генчева се превърна в главния герой на деня, след като направи нещо, което малцина биха си помислили да извършат в реалния живот.

Торба с пари на пътя

Всичко започва като съвсем обикновен ден, докато Йорданка не забелязва захвърлен портфейл. Вътре обаче не имало стотинки за хляб, а тлъста пачка от 7000 евро (близо 14 000 лева), придружена от лични документи и банкови карти. За голяма част от съгражданите ни това е сума, която би покрила дългове, би купила кола или би осигурила месеци безгрижен живот. Изкушението е огромно, а възможността да си тръгнеш и никой никога да не разбере – напълно реална.

Секундата, в която моралът победи алчността

Вместо да скрие пачките в джоба си и да си тръгне, Йорданка взема решение, което оставя без думи дори дежурните полицаи. Без грам колебание, тя занася пълния портфейл директно в Районното управление в Раковски. „Просто не бяха мои“, би казал всеки на нейно място пред камерите, но колко от нас биха го направили в действителност? Този акт на мигновено честност буквално шамароса консуматорското ни общество.

МВР в ступор: Благодарности вместо белезници

Полицията в Пловдив рядко се сблъсква с подобни феномени. Вместо да разследват поредния обир, криминалистите остават изумени от постъпката на жената. Директорът на ОДМВР – Пловдив лично връчи официален благодарствен адрес на Йорданка Генчева за нейната доблест и висок морал. Собственикът на парите вече е открит и е получил обратно до последния цент, благодарение на жената, която доказа, че човечността в България все още не е напълно мъртва.