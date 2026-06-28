Общество

Черни облаци над Пловдив. Летят пожарни (ВИДЕО)

Горят сухи треви и отпадъци

Черни облаци над Пловдив. Летят пожарни (ВИДЕО)
28 юни 26 | 16:06
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Мира Иванова

Голям пожар избухна край Околовръстното на Пловдив. Пламъците са обхванали няколко декара площ между кварталите „Коматево“ и „Прослав“. По информация на пожарната горят сухи треви и отпадъци.

Сигналът е подаден към 14:20 ч. на телефон 112. Огънят е възникнал на терен, до който има редица от новостроящи се къщи и промишлени халета, научи Нова телевизия. Кълбата от тъмен дим, които се издигат високо в небето, се виждат от различни места в града.

На мястото на инцидента са изпратени  4 противопожарни екипа. В овладяването на огнената стихия  са се включили и доброволци. От полицията увериха, че към момента няма пряка опасност за живота на хората, както и за близките постройки.


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Тагове:
Автор Мира Иванова

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1 Коментара
Асен Генов
преди 18 минути

Роз00вите джендъри от ПП-ДБ и някои от ГЕРБ са комунисти педофили.

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