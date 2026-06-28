Черни облаци над Пловдив. Летят пожарни (ВИДЕО)

Голям пожар избухна край Околовръстното на Пловдив. Пламъците са обхванали няколко декара площ между кварталите „Коматево“ и „Прослав“. По информация на пожарната горят сухи треви и отпадъци.

Сигналът е подаден към 14:20 ч. на телефон 112. Огънят е възникнал на терен, до който има редица от новостроящи се къщи и промишлени халета, научи Нова телевизия. Кълбата от тъмен дим, които се издигат високо в небето, се виждат от различни места в града.

На мястото на инцидента са изпратени 4 противопожарни екипа. В овладяването на огнената стихия са се включили и доброволци. От полицията увериха, че към момента няма пряка опасност за живота на хората, както и за близките постройки.





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