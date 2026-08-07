Ужасът в Пловдив: Младежите над час били мъжа до смърт

Бяха разкрити още смущаващи подробности за ужаса в града под тепетата, където загина един човек.

Побоят над мъжа, убит на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август, е продължил повече от час. Това каза наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова преди началото на съдебното заседание в Окръжен съд Пловдив, където се разглеждат мерките за неотклонение на петимата непълнолетни, задържани за престъплението.

Младежите са с обвинения за умишлено убийство по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди. Заседанието се провежда при закрити врата.

Трифонова допълни, че убийството е извършено в съучастие и ще настоява и за петимата мерките за неотклонение да бъдат "задържане под стража".

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж. Обвинения са повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета. Трима от младежите са от Пловдив, а другите двама от Стара Загора и с. Строево.

Адвокат Иван Иванов, защитник на едно от децата, коментира, че медиите, социалните мрежи, видеоигрите, обществото, неангажираността към някакви занимания, лоша компания са дали своето отражение за случилото се.

"Смятам, че никой от тях не го е направил с намерението да убие", каза юристът.

По думите му всички вече осъзнават какво са направили и се разкайват. Решението за деянието било взето импулсивно. Адвокатът каза, че клиентът му е от елитно училище, от добро семейство, пише БТА.

След редукцията за непълнолетните законът предвижда за лицата, навършили 16 г., лишаване от свобода от 5 до 12 години, а за тези, които са под 16 години - от 3 до 10 години.

Младежите са подражавали на групите за "ловци на педофили" и в техните представи жертвата бил такъв. Информацията е затова, че е трябвало да се осъществи среща, уговорена в социалните мрежи, между по-възрастен мъж и момиче, представяло се за 15-годишно, а реално е на 17 години. Тя се случила на Младежкия хълм, където мъжът бил нападнат.

Той е бил с изключително тежки травми, разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. Успява сам да слезе от тепето и в следобедните часове е открит в подножието му. Откаран е в болница, където няколко часа по-късно е починал.

На бдение снощи в Кричим, откъдето е жертвата Георги Кузев, неговиблизики бяха категорични, че обвиненията за педофилия са нелепи. Те настояха за справедливост и максимални присъди.