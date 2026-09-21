Край на обърканите адреси? Всеки дом с уникален пощенски код

Един пощенски код вече може да води не просто до квартала или улицата, а директно до конкретния апартамент. Комисията за регулиране на съобщенията предлага голяма промяна в адресната система на България, при която познатите четири цифри ще бъдат допълнени с още четири символа. Така къща, жилище, офис или друг самостоятелен обект ще може да получи собствен уникален код. Целта е по-малко сгрешени доставки, по-бърза работа на куриерите и много по-точно намиране на адресите.

Старият код остава, но получава „опашка“

Промяната не означава изхвърляне на сегашните пощенски кодове. Ако даден район сега например има четирицифрен код, тези цифри ще бъдат запазени. След тях ще се добавя нов четирисимволен буквено-цифров компонент, който ще посочва конкретния адресируем обект.

Именно тук е голямата разлика. В момента един код може да обхваща голяма част от квартал с десетки улици, блокове и хиляди жилища. При новата система отделните апартаменти в един и същи блок ще могат да бъдат различавани един от друг чрез уникалната втора част на кода.

КРС определя модела като по-съвременна и технологично съвместима система за адресна идентификация. Според регулатора това трябва да повиши точността при обработката, маршрутизирането и доставката на пощенските и куриерските пратки.

Код чак до конкретния апартамент

Новият модел няма да важи само за София или за големите градове. Идеята е уникален код да може да бъде създаден за всеки адресируем обект в България - жилищна сграда, отделен апартамент, къща, офис или бизнес обект.

Това може да се окаже особено полезно в големите жилищни комплекси, където един и същ пощенски код обслужва огромен брой адреси. Ще помогне и при нови квартали, вилни зони и места, където традиционното описание на адреса невинаги е достатъчно ясно. Системата предвижда използване и на географското местоположение на обекта, което позволява много по-прецизна адресна идентификация.

Практическата полза е лесна за обяснение. Вместо куриерът да разполага само с квартал, улица, номер, блок, вход и апартамент, уникалният код ще води системата към точно определен обект. Това може да намали грешките при сортиране и да улесни автоматизираната обработка на огромния брой пратки от електронната търговия.

Полза и за 112

Промяната може да има значение далеч извън пощите и куриерските фирми. По-точното идентифициране на адресите би могло да помага на администрацията, бизнеса и спешните служби, особено при места с еднакви или объркващи се имена на улици.

Ако един код е свързан с точно местоположение, линейка, пожарна или полиция биха могли по-лесно да локализират необходимия адрес. Особено полезно това би било за обекти извън плътно застроените градски райони, където понякога традиционният адрес трудно отвежда директно до мястото.

Създават национален електронен регистър

Новите кодове ще вървят заедно със създаването на електронен Регистър на пощенските кодове. Той трябва да бъде официалната база данни, чрез която кодовете ще се поддържат и използват от пощенски оператори, граждани, компании, държавни органи и общини. КРС вече е подготвила и проект на наредба за реда, по който регистърът ще бъде създаван, актуализиран и използван.

Предвиден е и преходен механизъм за имоти, за които в официалните регистри все още липсват достатъчно данни. Това означава, че системата няма да трябва да се въведе изведнъж за абсолютно всеки адрес, а ще може да се разгръща поетапно.

Промяната още не влиза в сила

Важно е обаче, че българите все още не трябва да сменят или дописват пощенските си кодове. Системата е на етап нормативна подготовка и обществено обсъждане. КРС приема становища по проекта до 16 октомври 2026 г.

Работата по реформата всъщност започва още през 2024 г., когато регулаторът възлага разработването на новата система. Проектът преминава през няколко етапа, а окончателният доклад е внесен през декември 2025 г. Според отчета на КРС техническата система е била официално предоставена на комисията в края на същата година.

Следващата стъпка е нормативната рамка да бъде окончателно приета и новият национален регистър да заработи. Ако това стане, България ще запази добре познатите четири цифри, но зад тях ще добави нещо съвсем различно - своеобразен адресен „пръстов отпечатък“, който може да води чак до конкретния апартамент.