Неделя Щонова тръгна на адреси! И я хванаха неподготвена
Тя сподели за старта на новия си проект „Лекар у дома“.
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Тя сподели за старта на новия си проект „Лекар у дома“.
Проверка на полицията установи 255 недействителни регистрации на граждани в Кърджалийско. Директорът на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Венцислав Мо...
16 млн. долара е най-високата платена цена при препродажба на сайт