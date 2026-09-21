Агресия в рейса потресе наш град. Охрана влиза в електробусите

Физическа охрана влиза от днес в електробусите на обществения транспорт в Казанлък след пореден случай на агресия от ученици. Кондукторка и шофьор са били обиждани и блъскани, а жената разказва, че е била ударена в гърба, скубана и издраскана. Заради ескалацията автобусът е спрян, а за овладяване на ситуацията се намесили и граждани. Последният инцидент е станал по линия №5, съобщават Нова телевизия и местни медии.

Всичко започнало в много пълен електробус, когато ученик седнал върху батериите в задната му част. Кондукторката Добринка Мартинова три пъти му направила забележка да се премести, но той отказал. Шофьорът също предупредил, че мястото е опасно заради електрическата система на превозното средство.

„Обадих се на началника и обясних какво е станало. Каза ни да звъннем на 112, но не го направихме“, разказа Мартинова пред Нова телевизия. Вместо ситуацията да се успокои, напрежението се засилило. Учениците започнали да викат и да отправят обиди към служителите.

„Удариха ме в гърба, оскубаха ме и ме издраха“, разказа кондукторката. По данни на местния сайт Kazanlak.com напрежението стигнало дотам, че автобусът бил разлюляван, а движението му трябвало да бъде прекратено, за да не се стигне до още по-сериозен инцидент.

От транспортното дружество подчертават, че това не е единичен случай. Ръководителят на „Автотранспорт“ Бисер Беев обясни, че ученици редовно отказват да валидират картите си или да представят документ, доказващ правото им на безплатно пътуване.

Проблемите не се изчерпват с конфликтите със служителите. След някои курсове автобусите се връщат в базата за допълнително почистване заради оставени дъвки, бутилки, семки и други отпадъци. Именно натрупването на подобни случаи е довело до решението вече да има физическа охрана в електробусите.

Транспортният оператор на Казанлък обслужва както градски, така и междуселищни линии с електробуси, показва официалният му сайт. Новата охрана е крайна мярка, но ръководството очевидно е преценило, че след поредната ескалация безопасността на шофьорите, кондукторите и останалите пътници вече не може да се оставя само на забележки и призиви за нормално поведение.