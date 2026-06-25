Тротинеткаджия ритна баща с бебешка количка в пешеходна зона

Пореден опасен инцидент с електрическа тротинетка в пешеходна зона постави отново въпроса кой контролира движението на тези превозни средства в градовете. Младеж на тротинетка е ритнал баща с тримесечно бебе в количка край Гребната база в Пловдив, разказа потърпевшият Йордан Ненов пред Нова телевизия.

По думите му младежите са се движили със скорост около 50-60 км/ч при разрешени 20 км/ч, а ударът е дошъл, докато той се опитвал да ги заснеме, за да подаде сигнал. Бебето е невредимо, но случаят показва колко лесно пешеходната алея може да се превърне в място за риск, агресия и пълна безотговорност.

Алея за хора, не за гонки

Инцидентът е станал във вторник около 18:30 ч. на пешеходната алея край Гребната база. Ненов бил на разходка със съпругата си, тримесечното им дете, родителите си и детската количка, когато покрай тях профучали младежи на електрически тротинетки.

Според разказа му скоростта им била далеч над допустимата и очевидно опасна за хората на алеята. След няколко минути групата се върнала обратно, а Ненов извадил телефона си, за да снима и да подаде сигнал. „Докато снимам, като преминаваха, този младеж просто ме ритна“, разказа бащата.

От удара мъжът загубил равновесие. Засегната била и детската количка с тримесечното бебе, но за щастие тя не се преобърнала. Детето е добре, но се е уплашило от суматохата. Ненов е получил удар в ребрата, без счупвания и трайни увреждания.

Каска имало само едно момче

По думите на потърпевшия само едно от четирите момчета е било с каска. Именно това, според него, е спасило нападателя от по-тежки наранявания, след като самият младеж загубил контрол и паднал от тротинетката след ритника.

След падането последвала вербална агресия. „Псуваме се, обиждаме се, държи се агресивно“, разказа Ненов. В близост до мястото е имало служители на Общинска охрана, но те не са видели самия инцидент.

Точно тук случаят излиза извън рамката на поредна свада на алея. Става дума за пешеходна зона, бебешка количка, видимо рисково движение, физическа агресия и липса на мигновена реакция на терен. Това вече не е „момчешка глупост“, а реална заплаха за хора, които просто се разхождат.

Сигнал без патрул

Ненов е подал сигнал на телефон 112, но полицейски патрул не е пристигнал на място. По думите му му било обяснено, че няма софтуер за лицево разпознаване и че ще бъде трудно младежите да бъдат намерени. „Аз ако ги познавам, да им кажа кои са“, сподели бащата разочарованието си.

За да подаде официална жалба в полицията, той първо трябвало да извади медицинско свидетелство. Междувременно кадрите от инцидента започнаха да се разпространяват в социалните мрежи и в пловдивски групи, за да бъдат разпознати извършителите. От полицията вече са се самосезирали по случая въз основа на публикациите.

Правила има, контролът липсва

Проблемът с електрическите тротинетки отдавна не е само в отделни нарушители. Законът и местните правила поставят ограничения, но реалността по алеи, паркове и пешеходни пространства често изглежда различно. При електрическите тротинетки са въведени ограничения за скорост, забрани за движение в определени зони и изисквания за безопасност, включително забрана за движение в пешеходни зони и в тъмната част на денонощието, посочва Plovdiv24 в материал по случая.

На практика обаче пешеходците често остават сами срещу нарушителите, а контролът идва след клипове, публикации и обществен натиск. Точно това прави случая край Гребната база толкова показателен - не защото е единствен, а защото е почти учебникарски пример за провал: опасно каране, опит за граждански сигнал, удар, липса на патрул и издирване през социалните мрежи.

Пловдив вече плати тежка цена

Само преди два месеца Пловдив беше разтърсен от смъртен инцидент с електрическа тротинетка. Тогава 22-годишна жена загина след сблъсък между микробус и тротинетка, управлявана от 23-годишен младеж.

Затова новият случай край Гребната база не може да бъде подминат като дребен конфликт. Въпросът вече е дали институциите ще чакат следващата тежка травма, или ще започнат реален контрол там, където хората се разхождат с деца, възрастни родители и колички.

„Искам просто родителите им да са наясно какво се случва, когато децата им са извън къщи, и останалите хора да са в безопасност“, каза Йордан Ненов.

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