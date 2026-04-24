Родители с шокиращи разкази за детска градина на ужасите

Сигнал за тежък психически и физически тормоз над деца в детска градина в павликенското село Стамболово е подаден до Агенцията за закрила на детето и прокуратурата, съобщава Нова телевизия.

Родители твърдят, че малчугани са били бити, заключвани и наказвани по унизителен начин, като обвиненията са насочени към директора на заведението. Случаят предизвика сериозно напрежение сред семействата, които настояват за спешна проверка и отговорност. Към момента институциите са започнали действия, но родителите твърдят, че информацията е оскъдна.

Разкази за страх и болка

Една от майките описва как поведението на малкия й син рязко се е променило преди месеци, когато започнал да плаче всяка сутрин преди градина. По думите й детето не е могло да обясни какво се случва, но по-късно се разбрало, че е било свидетел и жертва на тормоз.

След 2 април той се оплакал от болки в корема и разказал, че е бил наказан. Според сестра му детето е било затиснато с желязна маса зад врата и е стояло така с часове. „Той плачеше от болка, а тя плачеше, че не може да му помогне“, разказва майката, като допълва, че по тялото му са останали следи.

Свидетелства за удари и заплахи

Други родители също разказват тревожни истории. Една майка твърди, че дете е станало свидетел как директорката удря шамари на деца, включително такива със здравословни проблеми. След това тя спряла да води детето си на градина от страх.

Според друг сигнал деца са били заключвани в мазе, а на много от тях е било казвано, че ще бъде извикана полиция, ако не спят. Подобни твърдения засилват усещането за системен проблем, а не за изолиран случай.

Още един родител разказва, че детето му е било бутнато и паднало на пода, след което се оплаквало от болка и отказвало да посещава детската градина. „Биеше му шамари, защото играеше“, твърди той.

Институции и липса на яснота

По думите на родителите до момента е извършена проверка от институции във Велико Търново, но липсва информация от страна на местната власт в Павликени за развитието на случая. Това допълнително засилва напрежението и недоверието сред семействата.

Родителите настояват за пълно разследване и прозрачност, като подчертават, че става дума за сигурността на децата им.

Отговорът на директорката

Нова телевизия потърси за коментар директора на детската градина Силвия Крушевска. Тя категорично отрече всички обвинения както от свое име, така и от името на персонала.

„За първи път има подадена такава жалба срещу нас. Сигналът е подаден само от родителите на едно дете. В понеделник ще инициираме родителска среща, за да разговаряме с тях“, заяви тя.

Искания за оставка и промяна

Родителите настояват за незабавни мерки и оставка на директорката, като заявяват, че няма да допуснат децата им да бъдат подлагани на подобно отношение. Случаят поставя сериозни въпроси за контрола в детските заведения и реакцията на институциите при подобни сигнали.

Очаква се развитието на проверките да даде отговор дали става дума за системен проблем или за недоказани обвинения, но напрежението в общността вече е факт.

