Сводник в ареста. Принуждавал 20-годишна да проституира в София

Софийската районна прокуратура обвини и задържа мъж за склоняване към проституция на 20-годишна жена. По данни на разследването той е организирал и контролирал предоставянето на платени секс услуги, като е публикувал обяви в специализирани интернет сайтове и е прибирал изцяло получените средства.

Според събраните доказателства престъпната дейност е извършвана в периода от средата на октомври миналата година до 28 януари 2026 г. в София. Обвиняемият е накарал младата жена да проституира, като сам е администрирал рекламите за услугите ѝ онлайн, а всички пари от клиентите са били предавани на него.

За извършеното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години, както и глоба в размер от 5000 до 15 000 лева. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от съда налагането на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Случаят се вписва в поредица от подобни разследвания в страната. През октомври миналата година прокуратурата в Стара Загора повдигна обвинения срещу 39-годишен мъж за склоняване към проституция и противозаконно лишаване от свобода на две жени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com