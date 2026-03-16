Кошмар в наш град! Гърмежи и един труп

Тялото на 57-годишен мъж бе открито в луксозен автомобил в центъра Бургас след сигнал за разбита витрина.

По първоначални данни на полицията се касае за фатално самопрострелване в главата със законно притежавано оръжие, извършено посред бял ден на оживена улица в морския град.

Около 15.17 часа днес полицията в морския град получава съобщение за счупено витринно стъкло на търговски обект, разположен на улица "Поп Георги". Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит в купето на лек автомобил "Ауди А 8", с бургаска регистрация, паркиран до дом N 1 но същата улица труп на мъж, седящ на шофьорското място.

При извършения първоначален оглед е констатирано, че вероятно се касае за самопрострелване в областта на главата с пистолет.

До момента е констатирано, че автомобилът е собственост на 57-годишен помориец, разполагащ със законно притежавано огнестрелно оръжие.

На мястото на инцидента продължават процесуално-следствените действия. Извършва се оглед, разпитват се свидетели и се изземват записи от близкоразположени видеокамери.

По случая е образувано досъдебно производство.

Чули са се няколко гърмежа. Полицията проверява и версията за самоубийство. Жертвата е родом от Поморие, съобщава NOVA.

