Крими

Взеха решение и за втория убиец от Челопешко шосе

Той е преместен в болницата към Централния Софийски затвор

Взеха решение и за втория убиец от Челопешко шосе
11 юни 26 | 17:59
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Влади Кирилов

Стана ясно и решението за втория убиец от ужаснатах катастрофа на Челопешко шосе.

Вторият обвиняем за катастрофата на ул. "Челопешко шосе" - Траян Асенов Филипов, е преместен в болницата към Централния Софийски затвор, научи NOVA от източници от разследването.

Той е изписан от Спешната болница "Пирогов" малко след края на съдебното заседание, което се проведе в лечебното заведение заради здравословното му състояние.

Филипов е преместен в стабилно състояние, без опасност за живота.

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Автор Влади Кирилов

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