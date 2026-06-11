Взеха решение и за втория убиец от Челопешко шосе

Стана ясно и решението за втория убиец от ужаснатах катастрофа на Челопешко шосе.
Вторият обвиняем за катастрофата на ул. "Челопешко шосе" - Траян Асенов Филипов, е преместен в болницата към Централния Софийски затвор, научи NOVA от източници от разследването.
Той е изписан от Спешната болница "Пирогов" малко след края на съдебното заседание, което се проведе в лечебното заведение заради здравословното му състояние.
Филипов е преместен в стабилно състояние, без опасност за живота.
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