Трагедията на "Челопешко шосе": Виновникът се възстановява, пострадалият остава инвалид

Тежка новина за един от пострадалите пътници при катастрофата на "Челопешко шосе". Пациентът е бил опериран, а манипулацията е минала по план, но той ще остане инвалид. Това съобщи д-р Станислав Милев, началник на операционния блок в "Св. Анна", където пострадалият е бил опериран.

"Въпреки бързата намеса на медицинските екипи на място и в шокова зала, травмите на единия от пациентите са изключително сериозни и има реална опасност за живота му. Става въпрос за счупвания в долния край на бедрена кост и на предмишница. При всички случаи пациентът ще има последствия", обясни д-р Милев.

Единият от шофьорите, който беше приет в лечебното заведение, също е опериран и състоянието му се подобрява. Д-р Милев обясни, че той е с фрактура на прешлени, но не се очакват сериозни последствия за здравето му.

Органите на реда продължават работата по изясняване на точните причини за катастрофата. При инцидента загинаха четирима души - двама пътници в автобуса, и двама пътници от колите, участвали в гонката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com