Лекар с ужасяващ разказ за кошмара на Челопешко шосе

Дойде време лекари за пръв път да разкажат за ужаса на "Челопешко шосе" - катастрофата, вследствие на която загинаха четирима, а десетки бяха ранени, като петима от тях са със средни телесни повреди.

Прегледахме шофьора на автобуса от катастрофата - той имаше порезни рани по двете ръце, получени при счупването на прозореца за излизане от превозното средство", каза за БТА медицинската сестра Ива Кацарова от екип на "Спешна помощ" в София пред Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в столицата.

Кацарова е била част от екипите от линейки, отзовали се на сигнала за катастрофата.

"Когато първо видяхме обърнатия автобус с колата, която е върху него, разбрахме, че нещата са сериозни. Следващото, което видяхме, беше един загинал, изхвърлен от тежкия удар в храстите - явно е загинал моментално", посочи Кацарова и добави, че в тревата на мястото на инцидента е лежал и мъж със силни болки в таза и прешлените.

Медицинската сестра обясни, че са прегледали също хора с нервни кризи и високо кръвно. Другите тежко пострадали бяха вече извозени от колегите, които бяха отишли преди нас, допълни Кацарова. Тя поясни, че линейката е останала на мястото на инцидента някъде около час и половина, за да види екипът дали има още пострадали, какъвто е регламентът в такива случаи.

Ива Кацарова каза, че тази катастрофа може би е една от най-жестоките, на които е била.

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