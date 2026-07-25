Хванаха ги натясно! Всеки трети на морето нарушава закона

Всеки трети проверен търговски обект по Черноморието е нарушил закона, а при съвместна нощна акция на НАП и Агенция „Митници“ в Бургас са засечени проблеми с акцизни стоки, касови наличности и служител без трудов договор.

Проверките са започнали около 21:30 часа на 24 юли по крайбрежната алея на Бургас. Контролните екипи са подбрали обекти, в които се продават тютюн за наргиле и високоалкохолни напитки.

Служителите на Агенция „Митници“ са установили две нарушения на акцизното законодателство. Предстои на търговците да бъдат съставени актове. Контролните органи проверяват произхода, документите и условията, при които се съхраняват и продават акцизните стоки.

Инспекторите на Националната агенция за приходите са открили разминавания между отчетените и реално наличните пари в касите на два различни обекта. В трети обект е установен служител, който е работил без сключен трудов договор.

Данните от лятната контролна кампания показват сериозен дял на нарушенията в туристическите райони. До момента приходните инспектори са извършили 1500 проверки по Черноморието и са съставили 470 акта. Това означава, че нередности са открити приблизително в един от всеки три проверени обекта.

Най-често търговците не издават касови бележки или предоставят на клиентите нефискални разпечатки, които приличат на редовен фискален бон. Инспекторите установяват и разлики между парите в касата и сумите, въведени във фискалното устройство.

В 14 обекта по крайбрежието не е открит никакъв касов апарат. Подобно нарушение пречи на отчитането на оборотите и не дава на клиента редовен документ за направената покупка.

Още в началото на кампанията НАП откри 70 нарушения при 240 проверки по морето

В Бургаска област са проверени 811 търговски обекта, като при 319 са констатирани нарушения. Девет от проверените обекти са работили без касов апарат, а в седем случая на клиентите са предоставяни бележки, които не са издадени от регистрирано фискално устройство.

Резултатите показват, че делът на нарушенията в Бургас и областта е малко над една трета. Проверките обхващат ресторанти, барове, магазини, туристически обекти и други места с по-високи обороти през активния летен сезон.

Контролните действия продължават през деня, вечерта и в почивните дни. Инспекторите следят издаването на касови бележки, отчетените обороти, движението на акцизни стоки и регистрацията на сезонните служители.

НАП отчита и 1550 съставени акта по Закона за въвеждане на еврото. Издадени са около 700 наказателни постановления на обща стойност 1,8 млн. евро.

Проверките по Черноморието ще продължат през активния сезон, като вниманието остава насочено към обектите с голям клиентски поток и към търговците, за които има данни или сигнали за неотчетени продажби, пише "Флагман".

