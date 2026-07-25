Внимавайте на плажа в Гърция! Глоби до 2000 евро, дори арест

Южните ни съседи засилват мерките по тяхното море. Гръцките власти подчертават, че правилата на плажовете не са нови. Тенденцията е обаче проверките по плажовете да се засилват, целта е да се гарантират безопасността, обществения ред и опазването на крайбрежните зони.

В разгара на летния сезон в социалните мрежи и медии отново се появи информация за нови глоби по плажовете в Гърция.

Какво всъщност е вярно, има ли нови забрани и за какво трябва да внимават български туристи?

Едно от най-коментираните твърдения е, че играта с плажни ракети се наказва с глоба от 1000 евро. Това обаче не е съвсем вярно. Играта не е забранена по принцип. Тя е разрешена, стига да не пречи на останалите плажуващи и да не създава опасност, както и да е на определени за целта места, ако има такива. Ако обаче се играе между чадърите или застрашава околните, санкцията може да достигне до 1000 евро в зависимост от конкретния случай.

В сила остава и забраната за свободно къмпингуване по плажовете. Административната глоба е 300 евро, при определени обстоятелства може да бъде образувано и наказателно производство, има угроза да се стигне до арест.

Санкции са предвидени и за силна музика, когато тя нарушава спокойствието на останалите. Глобите са от 200 до 500 евро и дори 2000 евро, ако нарушението е от плавателен съд.

Глоби има и за замърсяване на плажа и морската среда. При по-тежки екологични нарушения те могат да достигнат десетки хиляди евро, акцентира бТВ.