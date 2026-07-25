На косъм от юмруци! Зловещ скандал в студиото на "Офанзива"

Изключително грозен скандал се разигра в студиото на аналитичното предаване "Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз. Водещият се видя в чудо и прекъсна разговора, обявявайки реклами.

Гост в предаването бе бащата на Сияна Николай Попов. Той призова прокуратурата и ДАНС да разследват мъж, за когото твърди, че го е следил. В публично изявление той публикува снимки на лицето и посочи предполагаеми връзки с адвокат и вещо лице, ангажирани с дела за пътнотранспортни произшествия.

Според Попов мъжът е боксьор, който работи за адвокат Николай Димитров. Бащата на Сияна свързва практиката на Димитров и с делото за катастрофата с Лютви Местан.

Адвокат Николай Димитров се появи в студиото, седна и заяви: "От няколко дена кантората ми е обект на заплахи от Николай Попов, с които той обвинява техническия ми сътрудник, че го е следил за 2000 евро на ден. Той няма рейтинг и си измисля някакви неща.".

Попов показа снимки, как е бил следен. И попита Димитров защо служителят му го следи.

Димитров обаче повиши тон грозно обиди Попов, наричайки го "Сатана". Димитров заяви, че Попов се "възползва от смъртта на дъщеря си".

Попов не очакваше такъв груб тон, удари по масата и отвърна "Детето ми е убито от мафията"

"Това, което казахте, е много грозно, този баща е загубил детето си", възмути се водещият Огнянов, но не успя да тушира грозната сцена.

"Детето ми е убито от мафията", повтори бащата на Сияна.

"Детето му е убито от това, че го е пуснал с 30-годишен автомобил", заяви адвокатът.

"Автомобилът беше чисто нов", заяви Попов.

"Когато стане ПТП Попов отива при пострадалите и им предлага отразяване в медиите. Иска да влезе в застрахователния бизнес. Сатана, лъжец", заяви Димитров.

В този момент Огнянов стана строг:

"Ако мислите, че ще позволя такова нещо...Направих компромис да влезете в студиото. Помолих Попов да влезе с вас. Никой не заслужава да чуе такова нещо", каза водещият.

"Истината е грозна", каза Димитров. Николай Попов напусна студиото.

После се върна. "Цяла България видя какви хора стоят срещу мен. Абсолютни лъжи.", заяви Попов.

Нервите на водещия не издържаха, когато адвокатът започна да говори на уличен език за интимни ласки между адвокати и съдии от върховния съд.

"Ще спрем това. Извинявам се на зрителите", каза Огнянов и прекрати предаването.

След като водещият прекрати спора, се обърна към зрителите:

„Искам да ви обясня какво всъщност стана през последните десетина минути. Видяхте - Николай Попов беше тук. Той беше поканен по темата за станалите катастрофи в последните няколко дни. Те предизвикаха отново жертви и това ни накара, като екип, да поканим Николай Попов да коментира тези събития. Освен това - и въпросът със пътната безопасност.

В рамките на този разговор беше споменато името на Николай Димитров и негови служители. По време на рекламите се оказа, че господин Николай Димитров е пред студиото и иска право на отговор.

Тук е мястото да кажа, че по Закона за радио и телевизия право на отговор се изисква само писмено. Времето на правото на отговор е точно толкова, за колкото е споменато персонално името на Николай Димитров.

Реших, че в името на това тази история да бъде разказана изцяло още днес, още повече, че това е предаване, с което ще закрием този телевизионен сезон, е хубаво да поканя и двамата в студиото.

В разговор в коридора поканих и двамата, а те изразиха желание и влязоха тук, за да спорят по този начин, по който го направиха. Категорично се разграничавам от начина, по който бяха използвани думи тук, в студио. В студиото се използваше вулгарен език, който аз не толерирам. Беше на ръба на агресията. Ако някой от зрителите се почувства засегнат, поднасям своите извинения, но работата ни като журналисти изискват да показваме двете страни по начин, по който те могат да се покажат сами себе си. Мисля, че това беше в интерес на вас, зрителите, да видите точно какво се случва в тази история. Ако някой се е засегнал, разбира се, поднасям своите извинения”.