На косъм от юмруци! Зловещ скандал в студиото на "Офанзива"
Любо Огнянов едва разтърва Николай Попов и адвокат Николай Димитров
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Любо Огнянов едва разтърва Николай Попов и адвокат Николай Димитров
Кран сменя тактиката във войната
Американският президент настоя за незабавно прекратяване на огъня
Русия продължава да провежда редовни удари с дронове и ракети, като в същото време напредва на терен
Без стоманодобивни заводи украинската икономика ще загине
Анкара е пращала военен персонал в Либия и подкрепи Азербайджан в Нагорни Карабах
Според анализатори руската офанзива в този район може да прикрива опит за пробив на други места по фронтовата линия
Хуманитарните агенции предупредиха, че много цивилни може да загинат при израелската офанзива
„Хамас“ не са подготвени да защитават цивилното население и да се грижат за гражданите
Дни наред вече Израел отлага началото на операцията
Военни получиха награди
Русия ще бъде принудена да се откаже от собствената си ядрена доктрина
Големи руски военни формирования се опитват да пробият украинските отбранителни линии
Украйна съобщава за успехи, а руското министерство на отбраната за обратното
Украйна е започнала офанзивата вчера, като са били задействани шест механизирани и два танкови батальона
Напредват бойци, подчинени на чеченския лидер Рамзан Кадиров
Институтът за изследване на войната публикува анализ за най-продължителната битка
Десетки хиляди руски войници се концентрират в Донбас
Явно или се подготвя офанзива, или се готви нова организация на действията в Украйна
Нетаняху: Стремим се към "силово възпиране" на Хамас