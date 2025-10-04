Тръмп с мощен призив към Израел. Предстои голяма промяна в Газа

Ситуацията в Близкия изток навлезе в нов етап, след като американският президент

Доналд Тръмп призова Израел незабавно да спре или ограничи военните си действия в ивицата Газа,

за да се създадат условия за прекратяване на огъня. Отговорът на „Хамас“ не закъсня – организацията заяви готовност за преговори и освобождаване на заложници, но с уговорки. Израел от своя страна намали офанзивните операции и обяви, че ще се включи в първата фаза от предложения план.

Призивът на Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп настоя Израел да прекрати въздушните удари над ивицата Газа, за да започнат преговори за мир. „Въз основа на изявлението на „Хамас“ смятам, че те са готови за траен мир“, заяви той. В кратко видео послание в собствената си социална мрежа Трут соушъл Тръмп подчерта: „Днес е велик ден. Ще видим как ще се развие. Сега трябва да финализираме подробностите.“ Американският лидер допълни, че според неговия план всички страни в конфликта ще бъдат третирани справедливо.

Реакцията на „Хамас“

Малко след призива на Тръмп движението „Хамас“ обяви, че е готова да освободи всички израелски заложници – живите и телата на загиналите – но предупреди, че редица точки от плана остават неясни. „Американското предложение е неясно, двусмислено и затова трябват преговори чрез посредници“, заяви пред Франс прес високопоставеният представител на организацията Махмуд Мардауи.

В отговора си „Хамас“ не спомена нищо по изискването за разоръжаване, което преди това категорично е отхвърлял. В същото време групировката заяви, че е готова да предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими технократи, ползващи се с национален консенсус и подкрепа от арабския и ислямския свят.

Членът на политическото бюро Муса Абу Марзук обаче изрази съмнения, че освобождаването на всички заложници може да стане в рамките на 72 часа, както е заложено в плана, и настоя някои от точките, свързани с международен мироопазващ контингент, да бъдат изяснени.

Позицията на Израел

След отговора на „Хамас“ политическото ръководство на Израел нареди на военните да намалят офанзивните си действия и заяви, че се готви за незабавно изпълнение на първата фаза от плана на Тръмп. „В резултат на отговора на „Хамас“ Израел се подготвя за незабавното изпълнение на първата фаза от плана на Тръмп за освобождаването на всички заложници“, се посочва в съобщение на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху.

Така след месеци на ожесточени боеве и хуманитарна криза, за първи път се появи реална възможност за прекратяване на огъня, макар и с много условия и несигурност около следващите стъпки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com