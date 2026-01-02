Голяма радост за българите, които вкарват пари в Гърция

С 30% беше намалено ДДС за всички гръцки острови с население под 20 000 души, което вече води до осезаемо понижение на цените в туристическия сектор и в търговската мрежа. Мярката обхваща над 20 егейски острова, включително Самотраки и Тасос, които са сред най-посещаваните дестинации от български туристи.

По данни на почиващи на островите, цените в ресторантите и магазините вече са по-ниски, което прави престоя по-достъпен в сравнение с предходни години. Местните жители очакват данъчното облекчение да доведе до по-силен туристически сезон и до по-голям интерес от страна на чуждестранни посетители през тази година.

Новината е особено добра и за българските инвеститори, които традиционно имат сериозно присъствие в имотния и туристическия бизнес на гръцките острови. По-ниското ДДС подобрява рентабилността на хотелите, заведенията и търговските обекти и прави нови инвестиции по-привлекателни за българския капитал, особено в по-малките островни общини.

От намалената данъчна ставка са изключени единствено транспортът и производителите на тютюневи изделия. Всички хранителни стоки, произведени извън островите, но продавани в местната търговска мрежа, също се облагат с по-нисък данък, което допълнително сваля крайните цени за потребителите.

Очакванията са благоприятната данъчна среда да привлече и фирми от континенталната част на Гърция, които да прехвърлят дейността си на островите, създавайки нови работни места. Основната цел на реформата е да се улесни снабдяването с по-евтини стоки, да се засили туризмът и да се даде дългосрочен икономически тласък на малките островни общности.

