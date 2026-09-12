България с план за Тараклия: инвестиции и българско радио за общността в Молдова
Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
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Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
30% по-ниско ДДС отваря врата за български инвестиции на гръцките острови
Драстично намаляват българските инвестиции в чужбина. За първото полугодие на 2014 г. те са 354,3 млн. евро, а за същия период година по-късно - едва...