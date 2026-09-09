България с план за Тараклия: инвестиции и българско радио за общността в Молдова

България и Молдова имат общ интерес българската общност в страната да съхрани своя език, идентичност, култура и традиции. Успоредно с това двете държави трябва да насърчават инвестициите в Тараклия – район, компактно населен с етнически българи, за да получат хората там по-добри възможности за развитие.

Това заяви президентът Илияна Йотова по време на среща със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Молдова Михай Попшой, който е на посещение в България.

Двамата обсъдиха добрите двустранни отношения и ролята на българската диаспора като своеобразен мост между София и Кишинев.

Йотова посочи, че в рамките на плана за административно-териториално преустройство на Молдова, благодарение на общите усилия е постигнат консенсус за запазването на целостта на Тараклия.

Университетът като шанс за целия регион

Сред положителните примери за сътрудничество беше посочено преобразуването на Тараклийския университет във филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

„Освен че нарасна броят на студентите и се повиши качеството на образованието, той е и възможност за развитие на региона“, заяви Михай Попшой.

Според Йотова университетският филиал може да има още една важна роля – да даде възможност на местните млади хора да се включат в бъдеща радиопрограма на Българското национално радио, която се предвижда да излъчва в Молдова.

Български инвестиции срещу демографския спад

Президентът постави акцент и върху необходимостта от повече български инвестиции в Молдова, като предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави.

Идеята е инвестициите да създадат работни места, да дадат перспектива на младите хора и да помогнат за обръщането на негативните демографски тенденции в Тараклия.

„Както България, така и Молдова имат интерес значителната българска общност в страната да съхрани езика си, своята идентичност, култура и традиции“, подчерта Йотова.

София подкрепя Молдова за ЕС

По време на разговорите президентът приветства напредъка на Молдова в преговорите за присъединяване към Европейския съюз.

„Страната ви показва бърз и устойчив напредък в този процес, което говори за много добра организация. В наше лице имате голям съюзник по пътя към европейско членство“, заяви Йотова.

Тя увери молдовската страна, че България е готова да окаже както политическа, така и практическа подкрепа по европейския път.

Михай Попшой от своя страна благодари за постоянната и твърда подкрепа на България за европейската интеграция на Молдова.