Кадифеният развод! Една държава по-малко
В първите минути на 1 януари 1993 г. светът се събужда с една държава по-малко и две нови на картата. Чехословакия - създадена след Първата световна в...
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В първите минути на 1 януари 1993 г. светът се събужда с една държава по-малко и две нови на картата. Чехословакия - създадена след Първата световна в...
Министърът по европейските въпроси на Северна Македония Орхан Муртезани със скандални думи
Министерският съвет одобри проекта на междуправителствен Меморандум за сътрудничество в областта на европейската интеграция между България и Албания,...