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Дни на БГ култура в Катар

Дни на БГ култура в Катар

Посланикът на България в Катар Метин Казак е провел среща с министъра на културата, изкуствата и културното наследство на Държавата Катар д-р Хамад Би...

20 април | 5:35
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