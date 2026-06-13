Евтим Милошев отличи легендите на българската култура часове преди 24 май
Валентин Ганев, Любомир Денев и Рада Москова сред големите победители на вечерта
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Валентин Ганев, Любомир Денев и Рада Москова сред големите победители на вечерта
Писателят каза, че награди като „Букър” имат силата да променят имиджа на страната ни в чужбина
Посланикът на България в Катар Метин Казак е провел среща с министъра на културата, изкуствата и културното наследство на Държавата Катар д-р Хамад Би...