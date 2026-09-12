България с план за Тараклия: инвестиции и българско радио за общността в Молдова
Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
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Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
По темата говори министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова
Ще обсъжда и възможностите за засилване на двустранните икономически връзки
Домакин на събитието бе посланикът на България в САЩ Георги Панайотов
Вицепрезидентът Маргарита Попова получи диплом "Човек на годината" от българската общност в Украйна. Наградата, присъдена за 2014 г., беше връчена от...
Молдова ще даде особен статут на "българския" район Тараклия. Местният парламент разглежда законопроект, според който районът ще получи статут на "Нац...
Истанбул. С празнична Света литургия за Рождество Христово започна празникът на българската православна общност в Истанбул. Службата бе изнесена от с...
Токио. „Вие сте част от българския национален капитал, защото сте многообразни и различни като българската душа". Това заяви вицепрезидентът маргарита...
Несебър. Българите в турския град Одрин посрещнаха Баба Марта с мартеници от Несебър. Това съобщиха от Фондация „Европейски инициативи-Димитър Янков"...